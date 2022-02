Côte d’Ivoire: Patricia Yao et OD parmi les 100 personnalités de l’année 2021

Sylvie Patricia Yao, Directrice de Cabinet de Madame Dominique OUATTARA, Première Dame de Côte d’Ivoire, et Ouattara Dramane dit OD, administrateur des services financiers, font partie de la liste des 100 personnalités ivoiriennes qui ont marqué positivement l’année 2021.

Le RECOR dévoile sa liste des 100 personnalités qui ont marqué l’année 2021 en Côte d’Ivoire

Dans son magazine paru récemment, RECOR Afrik’mag énumère une shirt-liste de 100 personnalités ivoiriennes qui auraient positivement marqué l’année 2021, au nombre desquelles se trouvent en pôle position Mme Patricia Yao et Ouattara Dramane dit OD. « Très heureux de faire partie des 100 personnalités ivoiriennes qui ont animé l'année 2021, selon le Magazine Afrik'Mag. J'y figure grâce à des collaborateurs qui ont compris et épousé notre vision et qui travaillent chaque jour à la promouvoir. Je leur dédie cette distinction », se réjouit OD, sur sa page Facebook.

Directeur des Moyens Généraux et de l’Equipement aux Impôts, Ouattara Dramane est connu pour être un homme à la fois rigoureux, pointilleux, travailleur et humble. Désireux de se mettre au service de sa communauté, c'est la commune du Plateau qu’il vise pour y transfigurer la vie, les mentalités et les infrastructures. Son style particulier qui tranche avec une certaine race de politiciens boulimiques et prêts à parvenir, par tous les moyens à leurs fins, a fini par séduire toute la Côte d’Ivoire.

Qui ne se rappelle pas l’élégance et la maestria politique dont il a fait preuve lors des élections législatives de mars 2021. Il avait administré une leçon de démocratie à toute la classe politique et au peuple ivoirien, en reconnaissant sa défaite électorale et en appelant son adversaire, Jacques Ehouo, pour le féliciter. Cela fera date. Homme affable qui agit pour le bien de son prochain et de sa communauté, sans calcul mesquin, les actes de OD, sont nombreux et multiformes pour le bonheur de tous.

Combien sont-ils ces artistes qui bénéficient, à longueur de journée, de ses appuis? Combien sont-elles ces familles démunies qu’il appuie dans l’ombre? Combien sont-ils ceux et celles qui ont pu se réaliser grâce à sa magnanimité? En cette année 2022, Ouattara Dramane souhaite la paix à la Côte d'Ivoire, une santé de fer pour tout un chacun et davantage d’énergie pour relever les défis qui s’imposent dans la commune du Plateau et au delà, dans tout le pays. Les valeurs que partage OD, ne sont pas éloignées de celles qui incarnent Sylvie Patricia YAO, la directrice de cabinet de la Première dame, Mme Dominisque Ouattara.

Patricia Yao, la dame de confiance de la Première Dame Dominique Ouattara

« Heureuse de faire partie des 100 personnalités ivoiriennes qui ont animé l'année 2021, selon le Magazine Afrik'Mag », exulte la Secrétaire Exécutive du Comité National de Surveillance des actions de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants (CNS). La vision de Patricia Yao pour le CNS, est de poursuivre, selon les orientations de la Première Dame, Présidente du CNS, les actions selon les axes prioritaires suivants, à savoir la prévention du phénomène du travail des enfants, à travers les séances de sensibilisation sur le terrain ; la protection des enfants victimes, par des actions de prise en charge efficace; la répression des trafiquants d’enfants et la coordination de l’ensemble de toutes les initiatives en matière de lutte contre le travail des enfants.

Pour le Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI), dont-elle est la Secrétaire Exécutive, il s’agit, sous l’impulsion de la Première Dame, de développer et d’étendre le FAFCI, de manière à accroître le nombre de femmes bénéficiaires pour leur autonomisation. Tout cela est possible grâce au programme de la Côte d’Ivoire solidaire conformément à la vision du président de la République, Alassane OUATTARA.

Première femme Député de la Commune de Guitry et de la Sous-Préfecture de Dairo-Didizo; puis, élue Maire de la Commune de Guitry en 2018, grâce à ses nombreuses actions en faveur du bien-être des populations, elle se voit renouveler la confiance des populations qui lui accordent un second mandat de Député à l’occasion des élections législatives de 2021. Pour sa région le Lôh-Djiboua, Patricia Yao envisage de poursuivre et d’accélérer les actions de développement local pour le bonheur des populations, selon le plan stratégique de développement de Guitry, réalisé en tenant compte des besoins réels des populations.