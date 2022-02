Tornade à Gagnoa: Le Gouvernement réconforte les familles sinistrées

A Gagnoa, une tornade dévastatrice a balayé sur son chemin le toit de plusieurs habitations et écoles des quartiers Dar Es Salam et Dioulabougou de la ville, les 20 et 21 février derniers. Le gouvernement ivoirien vole au secours des sinistrés.

La Ministre Myss Belmonde Dogo à Gagnoa au chevet des victimes d’une tornade

Le passage d’une tornade après une forte pluie a décoiffé 32 maisons, des écoles et fait un enfant blessé dans les quartiers Dar Es Salam et Dioulabougou de la ville de Gagnoa. Informée par les autorités administratives de la localité, Myss Belmonde DOGO s’est rendue le 27 février auprès des ménages sinistrés pour apporter le soutien et le réconfort du Gouvernement.

« Cette scène était déplorable après cette pluie. Etre atteint par cette catastrophe naturelle est une réalité de la vie. Mais c’est lorsqu’on se sent seul dans cette situation sans soutien qu’il est plus difficile de la surmonter », a fait observer Hamed Djané, porte-parole des sinistrés. Selon lui, la présence du Gouvernement, représenté par la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, est rassurante et réconfortante pour les populations impactées par ce sinistre.

Hamed Djané a par la suite salué la réaction très prompte des autorités locales qui, quelques heures après le passage de la tornade, ont apporté les premiers secours lorsqu’elles ont été saisies. « Nos autorités n’ont pas hésité une seconde à venir nous soutenir malgré que notre quartier était dans l’obscurité totale puisque certaines installations électriques étaient touchées », s’est-il réjoui. Ce sont au total 32 ménages qui ont vu leurs maisons décoiffées, des écoles inondées ou détruites et des poteaux électriques déracinés.

Pour traduire la compassion du Gouvernement, la Ministre de la Solidarité a remis des vivres, non vivres et un appui financier à chaque victime. La valeur globale de ces dons s’élève à environ 9 millions de FCFA. Un geste de solidarité salué par le Député-Maire de la ville de Gagnoa. « Vos dons vont à n’en point douter apporter un grand réconfort à nos sinistrés », a indiqué Yssouf Diabaté.

La Ministre Myss Belmonde DOGO, a pour sa part, souligné qu’il était obligatoire pour le Gouvernement d’être aux côtés des sinistrés qui ont pratiquement tout perdu après le passage de cette tornade. « Peu importe où l’ivoirien se trouve ou lorsqu’il est frappé par un drame, le Gouvernement est présent pour manifester la solidarité. Et si nous sommes ici parmi vous, c’est bien entendu à la demande du Président de la République », a-t-elle déclaré.

La Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a par ailleurs informé les populations et les autorités municipales, de l'engagement du Premier Ministre Patrick Achi quant à la réhabilitation des écoles dévastées par la tornade. « Dans les semaines à venir, le Gouvernement se penchera sur cette question pour permettre à nos enfants de reprendre le chemin des classes, car nous savons que certains d’entre eux ont des examens à passer », a rassuré Myss Belmonde DOGO.

En plus de cette assistance en vivres et non vivres aux populations sinistrées, la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, en compagnie des autorités locales, a rendu visite à Ouattara Alpha, élève âgé de 13 ans qui a eu le pied fracturé au cours des dégâts causés par la tornade. Pour rappel, les 20 et 21 février dernier, une tornade a occasionné d’importants dégâts matériels dont 32 habitations et 5 écoles décoiffées dans les quartiers de Dioulabougou et Dar Es Salam de Gagnoa. Aucune perte en vies humaines, n’a été enregistrée.