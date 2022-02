Liverpool - Chelsea: Tuchel écarte Mendy et se fait dézinguer

Liverpool a défait Chelsea FC aux tirs au but (0-0, 10-11 t.a.b.), dimanche à Wembley, en finale de la League Cup. Le choix de l'entraîneur des Blues, Thomas Tuchel, d'avoir remplacé son gardien Edouard Mendy par Kepa Arrizabalaga, auteur d'un raté fatal, se retrouve pointé du doigt.

Chelsea: Remplaçant du Sénégalais Edouard Mendy, le gardien Kepa Arrizabalaga rate un précieux pénalty

La Coupe de la Ligue anglaise de football, aussi connue sous le nom de League Cup, a été remportée dimanche par Liverpool de Sadio Mané et Mohamed Salah devant Chelsea FC alors que le propriétaire du club Londonien, le Russe Roman Abramovich, est interdit de territoire en Angleterre. Liverpool devient le club le plus titré de l’histoire de la compétition. Le choc au sommet entre les Reds et les Blues, bien décidés à s’offrir le premier trophée de la saison en Angleterre, a tourné à l’avantage des hommes de Jürgen Klopp. Après 120 minutes sans le moindre but, les deux clubs ont dû se départager aux tirs au but (0-0, 11-10 tab). La séance interminable s’est conclue sur un seul échec du gardien des Blues Kepa Arrizabalaga.

Avec ce neuvième sacre, le premier depuis 2012, Liverpool devient le club le plus titré de l’histoire de la compétition devant les huit couronnes de Manchester City, lauréat des quatre dernières éditions. Pour sa part, Chelsea manque l’occasion de glaner un nouveau trophée après sa victoire à la Coupe du monde des clubs. Comme en août 2021 lors de la Supercoupe d'Europe gagnée contre Villarreal (1-1, 6-5 t.a.b.), l'entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel a choisi de remplacer son gardien Edouard Mendy, pourtant auteur d'une performance exceptionnelle, par Kepa Arrizabalaga, pour la séance des tirs au but contre Liverpool en finale de la League Cup dimanche.

Mais cette fois-ci, le technicien allemand s'est complètement trompé. Avec un coup de poker transformé en pari raté. Personne n’a flanché. Sauf Kepa qui a frappé au-dessus. "J'ai de la peine pour lui (Kepa), mais je ne lui fais aucun reproche, évidemment. J’ai pris la décision (de le faire entrer) parce qu'il s'entraîne avec nous tous les jours et les joueurs savent comme il est bon dans cet exercice", a justifié Tuchel. L’ancien entraîneur du PSG a pris toute la responsabilité de son choix, dans des propos rapportés par Sky Sports : "Ce n’est pas la faute de Kepa mais la mienne, en tant que personne qui a pris la décision. Parfois cela fonctionne, parfois cela ne fonctionne pas. C’est la vie d’un coach de football."

Sortir l’un des meilleurs gardiens du monde, qui plus est en réussite, pour une doublure d’un standing inférieur. Le pari était osé. De son côté, Jürgen Klopp a vécu la situation opposée. Son habituel suppléant était sur le terrain… et il a choisi de l’y laisser. "Je l’ai toujours dit. Alisson est le meilleur gardien de but au monde selon moi, mais (Caoimhin) Kelleher est le meilleur deuxième gardien au monde, a salué le manager des Reds. Surtout pour le jeu qu'on joue. Le match qu'il a fait ce soir (dimanche) était excellent, il a fait au moins deux arrêts incroyables. Il a prouvé que ma décision de l'aligner était la bonne", a fait remarquer Klopp, soulignant que c'était la séance de tirs au but la plus spectaculaire jamais vue.