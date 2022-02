ODAP-CI: Me Zéhouri investit le directeur exécutif régional du Guemon

Le tout premier Directeur Exécutif Régional de l’ ODAP-CI (Observatoire pour le Développement pour l’Amitié et la Prospérité- Côte d’Ivoire) a été investi, le samedi 26 Février 2022, par le Président Paul-Arnaud Bertin ZÉHOURI.

Dji Séverin, désormais directeur exécutif régional de l’ ODAP-CI du Guemon

L’événement qui s’est tenu au stade municipal de Facobly, a vu la participation des populations du Guemon, venues des départements de Duekoué, Kouibly, Facobly et Bangolo, pour marquer leur adhésion à la lutte contre l’ignorance et la pauvreté, portée par l’ODAP-CI et son Président Maitre Bertin ZÉHOURI. Pour Maitre ZÉHOURI, l’ ODAP-CI est une association qui prône la cohésion, l’union et la solidarité entre les populations pour aboutir au développement des régions.

"Investi comme Directeur Exécutif Régional, nous pensons que monsieur Dji Séverin sera auprès de nos parents, le relais du message de la cohésion, de la fraternité et du développement…auquels nous aspirons (…) Nous invitons donc toutes les populations sans distinction quelconque, à apporter leur soutien à monsieur Dji Séverin, pour ensemble mener le combat contre notre ennemi commun à savoir l’ignorance et la pauvreté, pour le développement de nos régions", a-t-il lancé.

Dji Séverin, quant à lui, a remercié le Président de l’ ODAP-CI, Me Bertin ZÉHOURI pour la confiance qu’il a placée en lui en lui confiant cette lourde responsabilité dans la région du Guemon. Il a invité tous ses amis à la mobilisation et s'est dit prêt à mener le combat auprès du Flambeau du Développement. Le Flambeau a également, au cours de son séjour dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire, procédé à l’intronisation du Chef central de Facobly.

Info : Nicaise B.