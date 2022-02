Chelsea: Accusé de jouer le jeu de la Russie, Roman Abramovich s'en va

Vilipendé et interdit de territoire en Angleterre pour sa collusion avec le président Russe Vladimir Poutine, le milliardaire Roman Abramovich et propriétaire de Chelsea Football club, prend du recul en cédant les rênes du club londonien

L’invasion en Ukraine de la Russie de Poutine emporte Roman Abramovich à la tête de Chelsea

Dans l'œil du cyclone du gouvernement britannique et menacé par une interdiction de territoire sur le sol anglais, le milliardaire a annoncé samedi 26 février qu'il quittait son poste à la tête des Blues. "Pendant les presque 20 ans où j’ai été propriétaire du Chelsea FC, j’ai toujours considéré mon rôle comme celui d’un gardien du club, dont la tâche est de s’assurer que nous sommes aussi performants que possible aujourd’hui, et de construire pour l’avenir, tout en jouant un rôle positif dans nos communautés", a-t-il expliqué dans un communiqué.

Et Abramovitch de poursuivre : "J’ai toujours pris des décisions en ayant à cœur le meilleur intérêt du club. Je reste attaché à ces valeurs. C’est pourquoi je confie aujourd’hui aux administrateurs de la Fondation caritative de Chelsea l’intendance et le soin du Chelsea FC. Je pense qu’ils sont actuellement les mieux placés pour veiller aux intérêts du club, des joueurs, du personnel et des supporters." Effets collatéraux de l’invasion russe en Ukraine, le gouvernement de Londres pourrait se décider à geler ses actifs au pays suite à l’invasion russe en cours en Ukraine.

Une situation "horrible "pour Thomas Tuchel et l'équipe des Blues

Pour l'heure, on ne sait pas si cette décision est temporaire ou définitive. En revanche, elle marque clairement un tournant dans l'histoire du club londonien, tenant du titre en Ligue des champions et récent vainqueur de la Coupe du monde des clubs. La situation de Roman Abramovich était devenue très instable au sein du club londonien. L'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, avait reconnu vendredi en conférence de presse que la position du propriétaire du club "perturbait" son équipe. "Nous ne pouvons pas prétendre que ce n'est pas un problème. La situation de manière générale, pour moi et mon staff, pour les joueurs, est horrible".

Depuis, on s'interrogeait aussi sur la possible vente du club à de nouveaux investisseurs, mais, à en croire les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, cela ne devrait pas être le cas. En effet, le Russe va rester le propriétaire, mais lègue l'intégralité de ses pouvoirs à Marina Granovskaia et Petr Cech. Prolongations, recrutements, gestion de l'écurie au quotidien ... Le duo Granovskaia - Cech a désormais les clefs du camion, le propriétaire voulant "protéger" le club en prenant du recul. Notons que dimanche, le club Londonien a perdu la finale de la Coupe de la Ligue (League Cup) face à Liverpool de Sadio Mané et de Mo Salah (0-0 / 10-11 aux tab).