Plateau: Jacques Ehouo révolutionne l’activité des Djôsseurs de Naman

Le lundi 28 février 2022, a eu lieu dans la cour de la mairie de la commune du Plateau, le lancement du programme d’insertion socioprofessionnel, dénommé « Plateau-Naman ».

Commune du Plateau : Jacques Ehouo organise les Djosseurs de Namans

Ce projet concerne 100 jeunes, communément appelés « Djôsseurs de Naman » qui aident les automobilistes à garer leurs véhicules dans la cité des affaires. La priorité de ce programme est la réorganisation et la formalisation de l’activité des Djôsseurs de Naman. Ces jeunes qui seront dès le lundi 1er mars 2021, répartis en 4 zones géographiques sur le territoire communal et revêtus de couleurs spécifiques par secteurs, auront pour attributions de faciliter le stationnement des automobilistes, de veiller au maintien de la salubrité des rues et d’orienter les usagers. Ils deviennent désormais, grâce à ce programme, des vigiles de rues et sont pris en charge par la mairie qui leur versera une prime hebdomadaire via la carte de crédit Plateau Access. Leurs prestations sont entièrement gratuites.

L’honorable Jacques Ehouo , Député Maire de la commune du Plateau, a expliqué lors de son allocution, que le programme Plateau Naman intervient à l’issue de deux années de préparation qui ont permis de sélectionner 100 jeunes sur près de 200 qui exerçaient l’activité de djosseurs de Naman. L’on retiendra que les vigiles de rues doivent respecter un code de bonne conduite pour que les usagers soient satisfaits de leurs prestations. C’est un point important de la feuille de route que le premier magistrat de la commune de Plateau a fait connaitre à ces jeunes-gens, avant de les mettre en mission. Il a assuré que la mairie ne ferait preuve d’aucune complaisance en cas de dérapage et que les indélicats seraient exclus du programme.

Présent à cette cérémonie aux côté de madame Mys Belmonde Dogbe, ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, le Ministre Touré Mamadou, en charge de la promotion de la jeunesse, de l’insertion professionnelle et du service civique, a félicité le maire du Plateau pour cette initiative qu’il a qualifié de révolutionnaire et a souhaité que d’autres maires s’inspirent de cet exemple. Il a assuré la mairie du Plateau de son soutien et a promis d'étudier avec son collègue chargé de l’enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’apprentissage, le dispositif qui pourrait permettre à ces jeunes d’être formés.

Les représentants de Visa et Orabank, les partenaires de la mairie du Plateau dans le cadre de ce projet, ont encouragé cette initiative et promis de continuer à accompagner la municipalité dans ses différents projets. Pour conclure cette belle cérémonie, la mairie a offert une moto à M. Koffi Bi Kouadio, président des vigiles de rues pour la coordination de ce programme sur le terrain. Chacun de ces jeunes, a reçu un kit de travail contenant des polos, des tee shirts, des casquettes, des pantalons, des chasubles, des chaussures, un smart phone et une carte prépayée Plateau Access.