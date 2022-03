Cameroun: Rigobert Song, nouveau sélectionneur des Lions indomptables

Rigobert Song est le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale du Cameroun de football, a annoncé le ministère des sports camerounais, ce lundi 28 février. L’emblématique capitaine des Lions indomptables remplace le Portugais Toni Conceicao, remercié après la troisième place obtenue à la CAN 2022 à domicile.

Rigobert Song nommé "sur hautes instructions" du président Paul Biya

Champion d’Afrique en 2000 et en 2002 avec les Lions indomptables, Rigobert Song a été porté officiellement à la tête de l’encadrement technique de l’équipe nationale du Cameroun. Selon un communiqué publié lundi 28 février par le ministère des sports camerounais, l’ancien défenseur des Lions indomptables, a été nommé "sur hautes insctructions" du président Paul Biya. Song qui avait précédemment à sa charge, l’équipe nationale olympique, remplace le Portugais Toni Conceicao, remercié après que le Cameroun a terminé troisième de la CAN 2022, disputée à domicile.

Sa mission à court terme : qualifier son pays pour la phase finale de la Coupe du monde 2022 prévue au Qatar, à condition de vaincre l’Algérie les 25 et 28 Mars prochain lors des barrages. "La Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) est invitée à prendre les dispositions nécessaires pour une mise en œuvre rapide et harmonieuse de ces très hautes directives, afin de permettre aux Lions indomptables d'affronter, dans les meilleures conditions possibles, les importantes échéances sportives futures", indique le ministère des sports camerounais.

Le président de la Fecafoot, Samuel Eto’o, a lui indiqué que « les échéances à venir » pour leur équipe nationale, « nécessitent de nouvelles orientations et un souffle nouveau ». Dépité après l’échec des Lions indomptables à la CAN 2022, il compte mettre tout en œuvre pour ramener le Cameroun à un mondial, alors que la sélection a manqué l'édition de 2018. Rigobert Song a disputé 137 matches avec les Lions indomptables de 1993 à 2010, détenant ainsi le record de sélections avec son pays. Considéré comme l’un des meilleurs footballeurs camerounais, il a notamment disputé 4 coupes du monde et 8 Coupes d’Afrique. L’ancien joueur de Metz, Liverpool ou Galatasaray, a été élévé au rang de chevalier de l’ordre de la valeur par les autorités camerounaises, rappelle-ton.

Alex Kouadio