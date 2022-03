Lutte contre le terrorisme: Lass PR annonce la mise en place d'un fonds

Le conseiller technique du président de la République, Ouattara Lacina dit Lass PR, a annoncé, dimanche 27 février 2022 à Diomandougou (nord de la Côte d’Ivoire), la mise en place d'un fonds gouvernemental dédié au financement des activités génératrices de revenus en vue de la lutte contre le terrorisme.

Lass PR aux côtés de la jeunesse de Diomandougou

Le week-end dernier a été chargé pour Ouattara Lacina dit Lass PR. Après avoir pris part à une cérémonie relative à la commémoration du 8 ème anniversaire du décès de son père Bakary Tiorlo OUATTARA, puis à l’émission Bonjour 2022 de la RTI, le conseiller technique du président de la République a parrainé, dimanche 27 février 2022, la fête de la Lumière à Diomandougou, dans la Sous-Préfecture de Morondo dans le département de KANI, région du Woroba.

Accompagné d'une forte délégation venue de Korhogo dont-il est le député élu, Lass PR a apporté le soutien du Président Alassane Ouattara à la brave population de cette localité du pays. Se réjouissant de la mise sous tension du village, celui qui a été désigné ‘’Homme de l’année 2021’’ a déclaré que cela est la concrétisation de la politique sociale du Gouvernement, qui est en marche pour le bonheur des populations. Ouattara Lacina a profité de l’occasion pour informer les jeunes, de la mise en place d'un fonds gouvernemental dédié au financement des activités génératrices de revenus.

Un fonds destiné, selon lui, à lutter contre le terrorisme. « C'est le lieu pour moi de rendre un vibrant à mon ami et frère Traoré Moussa, Maire de la belle commune de Morondo pour cette invitation », s’est-il réjoui. Ancien chargé de mission à la présidence de la République de Côte d’Ivoire, devenu conseiller technique du président Alassane Ouattara par décret présidentiel en date du 22 janvier 2019, Lass PR est connu pour être l’un des rares cadres du RHDP (parti présidentiel), les plus accessibles et qui se distinguent par leurs actions sociales en faveur non seulement des militants, mais aussi et surtout des populations les plus vulnérables et des grands malades. Sans distinction de religion ni d'ethnie.

C’est cet homme à la générosité débordante, serviteur infatigable du président Alassane Ouattara, qui a été choisi comme l’homme de l’année 2021 par le Jury international de Recor Elohim Group pour son sens du partage, son amour du prochain et son attachement et dévouement à la nation. C’est à juste titre qu’il a été désigné, lundi 28 février, en qualité de Secrétaire national Adjoint Chargé de la Mobilisation et de la Propagande du RHDP.