Foot: Samuel Eto’o introduit dans le Hall Of Fame de l’Inter de Milan

Samuel Eto’o s’est fait une petite place dans l’actualité sportive camerounaise dominée par la nomination de Rigobert Song au poste de sélectionneur des Lions indomptables. L’ancien attaquant vedette du Cameroun, double champion d’Afrique avec son pays, a été intronisé dans le Hall Of Fame (temple de la renommée) de l’Inter de Milan, club dans lequel il a brillé après son départ du FC Barcelone.

Samuel Eto’o a joué un rôle crucial dans l'incroyable série de succès du club entre 2009 et 2011

L’ancien attaquant camerounais Samuel Eto’o, actuellement président de la fédération de football de son pays (Fecafoot), intègre le Hall Of Fame (temple de la renommée) de l’Inter de Milan. Il a brillé sous les couleurs du club italien entre 2009 et 2011, remportant au passage le triplé Championnat - Coupe - Ligue des champions. « Samuel Eto'o a été intronisé au Hall of Fame de l'Inter. L'attaquant camerounais, né à Nkon le 10 mars 1981, est le quatrième attaquant à rejoindre l'illustre club. Il entre aux côtés de Gianluca Pagliuca, Marco Materazzi et Wesley Sneijder dans la quatrième édition du Hof. Eto'o est la dernière superstar des buteurs à entrer dans l'histoire de l'Inter, suivant les traces de Ronaldo, Giuseppe Meazza et Diego Milito. Le Camerounais a joué un rôle crucial dans l'incroyable série de succès du club entre 2009 et 2011 », s’est réjouie la direction de l’Inter.

Après avoir connu le succès au FC Barcelone (2004-2009) où il s’est notamment offert ses deux premiers trophées de Ligue des champions, le mythique numéro 9, s’est engagé avec l’Inter de Milan jusqu'en 2011. En deux saisons, Eto'o a inscrit 53 buts en 102 matches joués avec les Nerazzuri. « Le lien de Samuel avec le club est incroyablement fort et la marque qu'il a laissée sur le club ne sera jamais oubliée. Sa classe, sa puissance, sa force et son charisme ont assuré au numéro 9 une place spéciale dans le cœur de chaque fan de l'Inter, ainsi qu'une place méritée au Hall of Fame de l'Inter », ont conclu les dirigeants interistes.

