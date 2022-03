Ligue 1: L'Ivoirien Habib Maiga gravement blessé, ce qui lui est arrivé

Habib Maiga s’est blessé à la cuisse dimanche dernier, avant le match du FC Metz face à Nantes, dans le championnat d’élite français. Le milieu de terrain ivoirien sera indisponible durant quatre semaines, selon les sources officielles.

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Habib Maiga. Le footballeur ivoirien du FC Metz, s’est blessé dimanche 27 février, avant le match face à Nantes (0-0), lors de la 26e journée de Ligue 1, le championnat d’élite français. Selon l'entraîneur adjoint Benoit Tavenot, Maiga a contracté « un sérieux pépin musculaire à la cuisse, en faisant le grand écart ». Le joueur de 26 ans sera alors absent pour « quatre semaines » et effectuera son retour à partir du 3 avril.

Metz,18e de Ligue 1 et candidat au maintien, annonce un « coup dur » alors que le club doit disputer ses quatre prochains matches sans un « joueur important ». Maiga, international ivoirien (13 sélections), est également forfait pour les deux prochains matches amicaux de la Côte d’Ivoire, les 25 et 29 mars prochain, contre la France à Marseille, puis l’Angleterre à Londres. Patrice Beaumelle devra donc trouver un remplaçant à celui qui a disputé la CAN 2022, en tant que doublure de Serge Aurier au poste de latéral droit.

Alex Kouadio