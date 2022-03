Guerre en Ukraine : Le rouble russe chute, l'euro baisse

La guerre en Ukraine commence à montrer ses premières conséquences économiques. Le rouble russe fait face à une chute quand l'euro est en chute.

Guerre en Ukraine : Les conséquences économiques se font sentir

Selon TV5 Monde, six jours après l'offensive de la Russie contre l'Ukraine, la monnaie russe est en difficultés. En effet, le site d'informations rapporte que le cours du rouble s'est effondré de 30 %. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, "les files d'attente s'allongent devant les distributeurs" et "la population paye déjà le prix de ce conflit", ajoute notre source.

De son côté, Le Figaro mentionne que le jeudi 24 février 2022, l'euro a connu une forte chute devant le dollar américain. La monnaie européenne a perdu 1,61 % à 1,1125 dollar pour un euro, confie le média. Victoria Scholar, analyste chez Interactive Investor, pense que "le rouble russe a sombré à son plus bas historique face au dollar alors que le scénario du pire se déroulait".

Pour sa part, la Banque de Russie assure qu'elle maintiendra "la stabilité financière et la continuité des opérations des institutions financières, en utilisant tous les outils nécessaires", non sans affirmer qu'elle détient des "plans d'action clairs pour tout scénario". Cela n'empêche pas l'analyste Neil Wilson de laisser entendre que "la monnaie reste en baisse face au dollar", de 6,44% à 87,29 roubles.

La guerre en Ukraine a débuté depuis il y a six jours. Valdimir Poutine a lancé l'assaut contre le pays du président Volodymyr Zelenskyy pour, dit-il, protéger les civils dans l'est de l'Ukraine. "Mais si nous sommes attaqués, si nous faisons face à une tentative de nous enlever notre pays, notre liberté, notre vie et celle de nos enfants, nous nous défendrons. Nous ne tournerons pas le dos", avait prévenu le président ukrainien. La décision de Poutine a été vivement critiquée en Europe.