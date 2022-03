RHDP: Les leçons de la rétrogradation d’Adama Bictogo par Ouattara

Naguère tout puissant directeur exécutif du RHDP (parti au pouvoir), Adama Bictogo a été relégué au poste de secrétaire exécutif, lundi, au terme d’une réunion du Conseil politique du parti présidentiel. La direction exécutive qu’il occupait ayant été dissoute au profit d’un secrétariat exécutif. « Le diamant noir» sera chargé de mettre en oeuvre la politique du parti sous les ordres du tout nouveau président du directoire, Kafana Koné, nommé ce mardi 1er mars, ministre d’Etat à la présidence de la République, chargé des Relations avec les Institutions de la République. L’analyste politique Nazaire Kadia tire les leçons de la nouvelle fonction d’Adama Bictogo. Décryptage!

RHDP: Adama Bictogo libère … un tabouret (Par Nazaire Kadia)

Il y a quelques temps, lorsque les ambitions de M. Soro Guillaume de s’offrir le palais du Plateau, se faisaient sentir, son refus d’intégrer le Rhdp, tout fut mis en œuvre pour le neutraliser et le réduire à sa plus simple expression. Ainsi, M. Adama Bictogo, alors Directeur Exécutif de ce parti, eut la lumineuse idée de développer une théorie, la libération du tabouret, fondée sur une idéologie, la clarification pour neutraliser toutes les velléités d’où qu’elles viennent. Tout est désormais dans cette clarification. Elle s’articule autour des axes suivants :

Être et ne pas être ne peuvent plus cohabiter. On ne peut désirer une chose et son contraire. Tu n’es pas avec moi, tu es contre moi. Tu es RHDP ou tu ne l’es pas. Tu es homme ou tu es femme. Tu es noir ou tu es blanc. Même les métis doivent clarifier leur position. Soit ils sont blancs, soit ils sont noirs. Le monde ivoirien est désormais manichéen. Plus de place pour les équilibristes de tout acabit Plus de place pour tous ceux qui la main sur le cœur, affirment être neutres ou ne pas faire de la politique. La clarification est d’une absolue nécessité. Le stratège directeur exécutif du Rhdp a « clarifié cette clarification » à la veille du congrès constitutif de ce parti, dont il était le président du comité d’organisation.

Dans ses envolées, dont lui seul a le secret, et avec la gestuelle qui sied à ce genre de déclaration, il a assené. : « …le 27 janvier si tu n’es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es député, dès lors que tu es président d’institution si tu n’es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es sénateur si tu n’es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es conseiller économique si tu n’es pas RHDP, tu libères le tabouret. C’est ça la CLARIFICATION…pourquoi… d’autres vont manger le fruit de votre travail ?… ». Voilà qui était clair comme clarification !

" Adama Bictogo a libéré le tabouret sur lequel il était assis, pour faire place à Koné Kafana"

Les ivoiriens revenus de la surprise d’une telle déclaration, ont compris que cette théorie va plus loin, et ont déduit que désormais : - Tu es instituteur, si tu n’es pas RHDP, tu libères le tabouret ; le RHDP ne peut construire des salles de classe pour que tu y enseignes si facilement ! - Tu es médecin, si tu n’es pas RHDP, tu libères le tabouret ; le RHDP ne peut construire des hôpitaux, les équiper pour que tu y exerces si facilement ! - Tu es gérant de cabine téléphonique, si tu n’es pas RHDP, tu libères le tabouret ; le RHDP ne peut pas se fatiguer à bitumer les rues pour que tu t’y installes et exercer si facilement ! - Tu es vendeur de « garba », si tu n’es pas RHDP, tu libères le tabouret ; le RHDP ne peut pas baisser le prix du carburant et permettre le transport du manioc pour que tu vendes facilement ton attiéké. Et la liste n’est pas exhaustive. C’est ça la clarification !

Mais toute théorie, toute idéologie ou toute doctrine connaissent une évolution au fil du temps. Aujourd’hui, la libération du tabouret qui a décimé beaucoup de cadres de l’opposition, est également appliquée au sein même du Rhdp. Après de nombreux cadres qui ont dû libérer le tabouret pour faire place à certains de leurs camarades de parti, plus proches du sommet, et obligé d’autres à élire domicile à Limoges, parce que limogés pour avoir donné une trajectoire curviligne à l’argent du contribuable, qui atterrissait dans leurs poches, au lieu de la caisse de leurs entreprises, c’est au tour du puissant Directeur exécutif du Rhdp, M. Adama Bictogo d’être conjugué au passé.

Il a libéré le tabouret sur lequel il était assis, pour faire place à M. Koné Kafana, inspirateur de l’Union du Grand Nord, et désormais président du directoire du Rhdp. La clarification est donc passée par là. Il n’y a donc plus de clarification à clarifier, car toutes les clarifications ont été clairement clarifiées. Voilà qui est clair. Mais l’homme n’a libéré qu’un tabouret et n’est pas assis « par terre ». De toute évidence, l’ivraie sera séparée du vrai.

*NAZAIRE KADIA, ANALYSTE POLITIQUE*