Côte d'Ivoire: Le ministre Souleymane Diarrassouba satisfait du bilan de l'OGP

La cérémonie de présentation du bilan des activités de l’Open Government Partnership (OGP) de l’année 2021 a eu lieu le lundi 28 février 2022 au Plateau, en présence du Ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba.

La Présidente du Comité Technique OGP, Koné Mariama a rappelé que l’Open Government Partnership (OGP) ou encore Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) est une initiative multilatérale à laquelle la Côte d’Ivoire a adhéré depuis 2015, qui vise à favoriser la transparence dans la gestion des affaires publiques par une plus grande responsabilisation et une implication des citoyens.

‘’L’OGP vise également à renforcer la qualité de la gouvernance ouverte, dans un esprit de co-création de l’action publique aux côtés des organisations de la société civile, des médias et du secteur privé‘’, a-t-elle indiqué, tout en revenant sur le bilan des activités menées en 2021 qui portaient sur la vulgarisation et la sensibilisation à l’OGP ; le suivi et la mise en œuvre du Plan d’Action National (PAN). Madame Koné Mariama a noté que globalement, le plan d’actions élaboré en 2021, a été suivi. Et que « bien que le bilan soit positif, quelques faiblesses ont été relevées relativement à la disponibilité de personnes ressources ou points focaux mais aussi des contraintes budgétaires qui limitent les actions de formation et de sensibilisation».

Emmanuel Debroise, Directeur de l’Agence France Développement, a réaffirmé l’engagement de son institution à accompagner davantage le développement d’une action publique transparente et collaborative en Côte d’Ivoire. Pour sa part, le Ministre du Commerce et de l’industrie, Souleymane Diarrassouba, par ailleurs point focal OGP en Côte d’Ivoire, estime que le bilan des activités OGP 2021 est globalement positif avec une parfaite adhésion des acteurs. Cependant, il a invité les acteurs de l’OGP « à poursuivre leurs efforts de collaboration pour parvenir à des résultats encore plus probants et à apporter le cachet qu’il faut à l’OGP Côte d’Ivoire». Monsieur le Ministre n’a pas manqué d’encourager les membres du CT OGP à poursuivre leur travail de conduite du processus au quotidien.