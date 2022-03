RHDP: Ouattara commet une grosse erreur, Issiaka Konaté dérange

La fameuse restructuration du RHDP, longtemps annoncée par son président Alassane Ouattara, par ailleurs président de la République de Côte d’Ivoire, a enfin eu lieu. S’il faut se féliciter de la nomination au sein du directoire et du tout nouveau secrétariat exécutif du Parti, de cadres qui semblent bénéficier de la confiance de la base, un seul choix, par contre, intrigue, pour ne pas dire dérange plus d’un au sein du pouvoir.

RHDP: Pourquoi Ouattara doit retirer Issiaka Konaté du Secrétariat National chargé des Militants de l’Extérieur

La nouvelle configuration du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), est connue depuis le lundi 28 février 2022. Son président Alassane Ouattara a décidé de réorganiser le Directoire du Parti qui sera désormais un organe chargé de conseiller le Président du Parti sur les grands choix stratégiques et de s’assurer de la mise en œuvre de ses décisions. Le directoire devrait également s’atteler, dans un court délai, d’initier la restructuration en profondeur des structures décentralisées du Parti.

Outre cette instance présidée par le ministre d’Etat Gilbert Kafana Koné, il a été aussi acté la création d’un Secrétariat Exécutif, en lieu et place de la Direction Exécutive (D.E), avec à sa tête un Secrétaire Exécutif, assisté de quatre Secrétaires Exécutifs adjoints ainsi que de plusieurs secrétaires nationaux et commissions techniques. Dirigé par l’ancien D.E Adama Bictogo, le Secrétariat Exécutif sera chargé de traduire dans les faits les décisions du Président et des instances du Parti.

Cette restructuration fait suite à plusieurs défaillances ou manquements constatés, notamment la vacance de plusieurs postes au niveau du Directoire ayant un impact sur la cohérence d’ensemble du Parti ; le fait que des cadres et des militants du RHDP continuent de se référer à leur parti d’origine ; l’expression des ambitions individuelles, notamment par la création d’associations et de clubs de soutien à certains cadres et les difficultés d’articulation au sein de certaines coordinations, qui constituent, par endroits, des sources de confusions et mettent à mal l’efficacité du Parti sur le terrain.

"Au plan diplomatique, la nomination de Issiaka Konaté au RHDP sonne mal"

Si, pour beaucoup, Ouattara apporte du sang neuf au RHDP au travers de cette restructuration, pour d’autres, plus soucieux de l’Etat de droit, il faut apporter au plus vite quelques corrections au niveau des nominations afin d’éviter que les affaires publiques ne se confondent aux activités politiques du parti. Et c’est le cas du diplomate Issiaka Konaté, nommé Secrétaire National chargé des Militants de l’Extérieur, qui pose problème.

Ancien directeur général des Ivoiriens de l’extérieur, Issiaka Konaté a été nommé Consul général de la Côte d’Ivoire à Paris en France, le mercredi 03 novembre 2021. A ce titre, il serait vraiment difficile pour lui de mener la mission publique diplomatique à lui confiée par l'Etat de Côte d'Ivoire et celle politique de son parti, fut-il présidentiel, sans que ses actions ne soient interprétées autrement. Sa nomination au RHDP pose un problème d’éthique, et le chef de l’Etat Alassane Ouattara, président du Parti, doit très vitre trouver une autre personnalité au sein de son formation politique afin de lui succéder.

Même si, pour avoir longtemps vécu et travaillé à Londres, Issiaka Konaté a une meilleur connaissance du monde extérieur, il faut relever qu’il n’est pas le seul cadre compétent au sein du RHDP. « Au regard de ses fonctions de Consul général de la Côte d’Ivoire à Paris en France, il n’a même pas le temps. Comment fera-t-il pour séparer sa mission diplomatique de celle, politique qu'on lui confie aujourd'hui? Comment pourra-t-il aller rencontrer d’autres Ivoiriens sans qu’il ne soit taxé d’être en campagne pour le président Ouattara ou pour le RHDP? Au plan diplomatique, sa nomination sonne mal », s'inquiète un proche du président Ouattara. Espérons que le tir sera rectifié le plus tôt possible.