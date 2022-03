Plafonnement du prix du thon : La FENACCI-port inquiète

La FENACCI-port (Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d’Ivoire) a exprimé son inquiétude après le plafonnement du prix du thon par les autorités ivoiriennes. Elle l’a fait savoir le mardi 1er mars 2022 lors d’une conférence de presse.

La FENACCI-PORT lance un appel au gouvernement ivoirien

Un décret a plafonné le prix du poisson à 400 francs CFA. Cela conduit le mareyeur à le céder au demi-grossiste à 600 francs CFA. Ce dernier le revend au détaillant à 650 francs CFA. Au cours d’une conférence de presse, Youssouf Traité, le président du conseil de la FENACCI-port a révélé les difficultés que rencontrent les acteurs du secteur après la décision du gouvernement.

"Si l’Etat décide de faire le plafonnement, je crois que nous allons fermer", s’est-il exprimé avant de chercher à savoir : "Si l’objectif du décret est de lutter contre la vie chère, qu’en sera-t-il si les mareyeurs ajoutaient à leurs prix de revient d’autres charges tels que le transport et le transbordement quand ils iront chercher le poisson dans un autre pays ?"

Tout inquiet, Youssouf Traoré a demandé aux autorités ivoiriennes de leur venir en aide au risque de voir les mareyeurs mettre fin à leurs activités. "Il n’y aura plus de demi-grossiste, ni de détaillant sur le marché et nous n’allons plus avoir de garba sur le marché", a averti le président du conseil de la FENACCI-port.

Il a tenu à faire des propositions afin de résoudre les problèmes auxquels les mareyeurs font face. M. Traoré milite pour que l’État convient les véritables acteurs de la filière à la table de négociation. Pour lui, il est primordial de trouver une harmonisation des coûts de dédouanement du thon.