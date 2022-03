Georges Benson en colère contre un ministre de Ouattara

Georges Benson est très remonté contre un ministre d’Alassane Ouattara. Dans un post sur sa page Facebook, l’ancien animateur et producteur de la RTI a craché ses vérités à ce membre du gouvernement ivoirien sans toutefois révéler son identité. Que reproche-t-il exactement à ce ministre ?

Georges Benson dit ses vérités à un ministre ivoirien

Quel est ce ministre ivoirien qui a poussé Georges Benson hors de lui au point de l’amener à déverser sa colère sur les réseaux sociaux ? En tout cas, l’ancien animateur vedette de la télévision nationale ivoirienne n’a pas mis de gants pour dénoncer l’attitude du collaborateur d’Alassane.

"Monsieur le Ministre, que pour d'ignobles et iniques raisons politiques, vous refusiez de vous rendre à l'évidence, c'est votre problème. Mais je ne vous permets pas de m'insulter en vous justifiant avec votre ignorance des vérités de l'histoire de la télévision ivoirienne, ou alors de votre arrivée tardive dans mon pays", a écrit Georges Benson.

Et celui que l’on surnomme GTB le Boss d’ajouter : "Vous dites : ce Benson-là même, qu'a-t-il fait d'extraordinaires à la RTI pour qu'un studio ou un trophée porte son nom ? Ayez le courage de me rencontrer, libérez 10 heures de votre calendrier si chargé, afin que je vous enrichisse de l'immensité et de la densité de ma carrière. Ne m'insultez plus pour justifier vos insuffisances hin ! Continuez de primer la médiocrité qui vous encense, mais laissez tranquille l'excellence qui ne retourne pas sa veste pour 10 millions ou des postes non mérités. Je vous respectais."

Fernand Dedeh, un ancien journaliste sportif de la RTI, a présenté des excuses publiques à Georges Benson, non sans lui demander de ne plus rien ajouter relativement à cette affaire. Il faut dire que le mercredi 9 mars 2022, GTB le Boss sera honoré par l’Institut universitaire d’Abidjan en compagnie de Jules Koffi Yeboua. Deux studios porteront les noms de ces grands noms du paysage audiovisuel ivoirien.

Georges Taï Benson à exercé durant de longues années au sein de la RTI. Il a été à la base de la création de plusieurs émissions à succès.