Buzz du " Commissaire Tétine ": Pourquoi André Silver Konan dénonce

Le journaliste ivoirien André Silver Konan a fait une fracassante sortie contre les parents de Commissaire Tétine. Voici la raison.

André Silver Konan aux parents de la Commissaire Tétine : "Carton rouge, arrêtez-moi ça"

Djikonan PEYTON Marie Elisabeth, affectueusement appelée Commissaire Tétine ou encore Commissaire Peyton, est une fillette d'environ 3 ans, devenue célèbre grâce à une photo postée sur les réseaux sociaux le mardi 1er mars dernier à l'occasion de la célébration du Mardi Gras.

Une photo dans laquelle la fillette était vêtue d'une tenue de commissaire de Police, photo devenue virale sur les réseaux sociaux, au point où la Direction générale de la Police nationale (Dgpn) a lancé un appel en vue de retrouver la gamine.

“Le Commissaire Tétine (PEYTON) est activement recherché par le Directeur Général de la Police Nationale, l’Administrateur Général de Police, Kouyaté Youssouf. La Direction Générale demande aux parents de prendre attache avec le Service Communication du Cabinet du Directeur Général de la Police Nationale”, a posté la Dgpn sur sa page Facebook, dans la même soirée du mardi.

Le lendemain, la petite est retrouvée, et une audience est convenue avec la haute hiérarchie de la Police ivoirienne. “Suite à l’avis de recherche du Commissaire Tétine (PEYTON), nous vous informons qu’elle a été retrouvée ce jour. Par ailleurs, elle sera reçue par le Directeur Général de la Police Nationale, le vendredi 04 mars 2022, à 09 heures à la Direction Générale de la Police Nationale. Suivez nous en direct ce vendredi”, a informé La Dgpn.

Accompagnée de ses parents, Commissaire Tétine a effectivement été reçue le vendredi par le Directeur général de la police nationale, le général Youssouf Kouyaté.

Dimanche 6 mars, une page Facebook et un compte Instagram ont été créés au nom de la gamine. Chose que n'a pas du tout appréciée le journaliste ivoirien André Silver Konan, lequel n'est pas passé par quatre chemins pour cracher ses vérités aux parents du Commissaire Peyton.

" Je pense que les parents de la petite doivent se ressaisir et se concentrer sur l'éducation de la petite et la laisser grandir en toute tranquillité, au lieu de voir en ce petit buzz que nous avons tous contribué à créer pour détendre un peu l'atmosphère (chaque année à Mardi Gras. En ce qui me concerne, je fais un clin d'oeil à un enfant et ça s'arrête là), une occasion de se faire des sous ou des relations. Carton rouge, arrêtez-moi ça, je n'ai pas aimé !", a réagi André Silver Konan.