Premier League: Ce joli coup de buzz de Sadio Mané et Edouard Mendy

Edouard Mendy et Sadio Mané ont rejoint le Sénégal ensemble pour la CAN 2021 après le duel entre Chelsea et Liverpool, qui s'est soldé par un score nul (2-2).

Le Red Sadio Mané et le Blue Edouard Mendy dans le même jet après s'être affrontés

C’est une scène pour le moins particulière après Chelsea – Liverpool. Après un affrontement chaud sur le terrain, les compatriotes Edouard Mendy et Sadio Mané ont rejoint Dakar et le camp de préparation du Sénégal à la CAN 2021 ! Ils sont arrivés pendant la nuit.

Le fabuleux geste est partagé sur la toile par Edouard Mendy qui pourtant avait réclamé au cours du jeu l’expulsion de son compatriote avec une grosse faute sur un joueur de Chelsea : un coup de coude de Sadio Mané dès les premières secondes de jeu sur Cesar Azpilicueta.

Le défenseur espagnol, tout comme Thomas Tuchel, a estimé que Mané méritait un rouge, quand bien même la faute a eu lieu au bout de cinq secondes seulement.

Un avis partagé par Edouard Mendy, qui a donc réclamé l'expulsion de son partenaire avant de partager un avion avec lui. « Sadio est mon frère, mon compatriote. Mais il n'aurait pas dû rester sur le terrain après une minute de jeu », a confié le gardien au micro de RMC Sport.

Passée la tempête, les deux hommes ont immortalisé leur voyage commun en postant plusieurs clichés sur les réseaux sociaux.