Parents d'un bébé, Fior2Bior et Chaki veulent réinventer la vie à deux

Jeune couple heureux et amoureux, le chanteur Fior2Bior et sa femme Chaki tapent dans l'œil et donnent envie sur les réseaux sociaux.

Fior2Bior émerveille Chaki avec une bague d’une valeur de 2. 400. 000f

Fiancée il y a quelques mois puis maman d’un nouveau-né depuis quelques jours, Chaki Chaki, la femme de Fior 2 Bior file le parfait amour avec l’artiste ivoirien concepteur du “Yonmi au lait”. Cela peut paraître étrange d'avoir déjà sa petite femme, si jeune, mais Aké Djomossoupka Junior alias Fior2Bior se sent bien avec Chaki, et le couple ne se pose pas de questions pour se construire ensemble. Depuis quelques jours, FIOR2BIOR est papa, l'heureuse élue de son cœur a accouché d’un magnifique bébé. La jeune femme a donné naissance à une petite fille prénommée Luna.

Un peu discrète sur les réseaux, Chaki a réalisé une story après son accouchement où elle remercie tous ceux qui l’ont félicitée pour son nouveau titre de mère. Heureux, Fior2Bior a quant à lui décidé de lui faire un énorme cadeau. L’artiste a acheté une belle bague d’une valeur de 2. 400. 000f qui est destinée à sa bien aimée. Dans sa story Instagram, le père du Gbokparada a présenté une facture de 2.400.000f de chez Ass le Bijoutier et a précisé «Pour maman de Luna».

Un cadeau qui saura sans doute combler sa bien aimée. Malgré le luxe qui est le sien dans son foyer, Chaki ne compte pas renoncer à ses ambitions de “femme capable” et indépendante, déterminée à se consctruire un avenir avec ou sans l’aide de monsieur Aké. "Avoir un enfant oui... Mais indépendance d'abord pour que l'argent que tu recevras de ton homme soit un surplus pour toi", soutient Chaki.