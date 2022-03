Plateau: Un an après les législatives 2021, comment OD vit sa défaite

Un an après les élections législatives au Plateau, qui ont vu l’élection du maire Jacques Ehouo, Ouattara Dramane dit OD n’en demeure pas moins aigri. Bien au contraire, le candidat non élu du RHDP (parti au pouvoir) se dit fier d’avoir contribué au ‘’maintien de la paix et la cohésion sociale’’ grâce à sa déclaration annonçant sa défaite électorale.

Plateau - Ouattara Dramane dit OD: « Veillons à développer et à garder nos valeurs humaines »

Plus connu sous le nom OD, Ouattara Dramane avait surpris adversaires politiques et partisans au soir de l’élection législative du 06 mars 2021 dans la commune du Plateau où il représentait le RHDP. Alors que la CEI (Comission électorale indépendante) n’avait pas encore proclamé les résultats, le candidat du parti présidentiel a reconnu la victoire de son adversaire du PDCI-RDA, le maire Jacques Ehouo. « À ce stade du dépouillement, il est clairement établi que mon jeune frère, Ehouo Jacques, le député sortant, est en passe de remporter la victoire, je viens de l'appeler pour le féliciter et lui souhaiter donc de représenter dignement le Plateau, notre chère commune. A mes partisans et à mon équipe, je voudrais leur témoigner ma reconnaissance pour la belle campagne et leur demander de garder foi en l'avenir car les grands hommes sont ceux qui savent se relever des échecs... Vive le Plateau paisible ! Vive la Côte d'Ivoire !! », a écrit Ouattara Dramane sur sa page Facebook.

Une grandeur d'esprit et un acte de fair-play à nul pareil qui avaient achevé de convaincre que Ouattara Dramane est "un enfant des élections, un adepte de la démocratie". Il venait là, d’administrer une leçon de démocratie à toute la classe politique et au peuple ivoirien, en reconnaissant sa défaite électorale et en appelant son adversaire, Jacques Ehouo, pour le féliciter. Cela fera date. Mais ce n’était pas étonnant puisqu’avant les élections, le samedi 20 février 2021, OD avait réussi à faire signer par trois autres candidats, une charte de non violence en vue d'une élection apaisée dans la commune du Plateau.

« (…) Nous les candidats à l’élection législative du Plateau : Appelons à un scrutin apaisé, en toute sécurité ; Interpellons les équipes de campagne afin de tout mettre en œuvre pour garantir le bon ton et la fraternité ; demandons aux habitants et aux électeurs de notre commune de prôner le vivre ensemble ; encourageons les électeurs à se déplacer massivement aux différents centres de vote. Les candidats engagés à l’élection législative au plateau, invitent les médias à les accompagner dans cette démarche citoyenne, en s’abstenant de tout discours incitant à la division. Tous ensemble, unis, allons à des élections apaisées au Plateau. Et que le meilleur des candidats gagne, avec les félicitations des candidats malheureux, au soir du samedi 6 mars 2021 », ont déclaré Ouattara Dramane, Hamed Koffi Zarour, N’Cho Albert N’Dah et Assielou Guy Arnaud.

Un an après cette aventure électorale, OD garde un bien meilleur souvenir. Convaincu que les valeurs intrinsèques ne changent pas au gré des circonstances; mieux, celles-ci constituent l'essence de l'humanité. «Voici la réflexion qui m'a toujours guidée et que je voudrais partager avec vous en ce début de semaine et en ce jour du 7 mars 2022, au lendemain de l'an 1 (6 mars 2021) de ma déclaration de défaite aux élections législatives au Plateau. Un an après, je suis encore plus fier d'avoir fait ce choix et d'être resté fidèle aux valeurs qui me sont chères : le maintien de la paix et la cohésion sociale », se souvient l’actuel Directeur des Moyens Généraux et de l’Equipement aux Impôts.

« Dès le début de la campagne, j'avais annoncé vouloir des élections apaisées au Plateau et tout au long de la campagne jusqu'aux élections et aux résultats, j'ai agi en conséquence. Le respect de la parole donnée est une valeur très importante... Veillons à développer et à garder nos valeurs humaines », a-t-il insisté dans une publication sur sa page Facebook. A noter que OD fait partie des 100 personnalités ivoiriennes qui ont positivement marqué l’année 2021, selon un sondage du magazine RECOR Afrik’mag paru en février 2022.