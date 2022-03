Cherté de la vie: Pourquoi les femmes du vivrier disent merci à Achi Patrick

Madame Goley Lou Yvonne, présidente de la Nouvelle Coopérative de commercialisation et de production des vivriers (Cocoprovi), a dévoilé les raisons de la flambée des prix des produits viviers, constatée sur les marchés ces derniers temps.

Des femmes du vivrier expliquent la flambée des prix sur les marchés

Lors d’un point de presse animé ce lundi au marché Gouro d’Adjamé, Madame Goley Lou Yvonne, présidente de la Nouvelle Coopérative de commercialisation et de production des vivriers (Cocoprovi), a fait le point d’une rencontre entre les femmes du vivrier et le Premier ministre Patrick Achi. Une rencontre qui avait pour objectif de trouver des solutions à la flambée des prix des produits de première nécessité, constatée ces derniers jours sur les marchés ivoiriens.

Dans un premier temps, elle a dévoilé la principale raison qui explique cette situation. ‘’Parmi les principales causes de cette hausse des prix, évoquée, il est bon de relever le très faible niveau d’approvisionnement des marchés en produits vivriers, en cette période de sévère sècheresse (...) En somme, l’offre mise à la disposition des populations est nettement inférieure à leurs besoins. Pour ce qui concerne les productions locales, malheureusement, les pratiques culturales traditionnelles, persistent dans la plupart des zones. Nos mamans n’ont pas les moyens d’irriguer leurs cultures en raison de la grande sécheresse et des changements climatiques. Ceci a pour conséquences la réduction drastique des productions attendues sur les marchés. Au même moment, nous assistons à une forte demande de ces denrées alimentaires partout dans notre pays. La fixation des prix suivant la loi de l’offre et de la demande, il s’en suit une hausse des prix, généralisée pour ces denrées devenues rares sur les marchés‘’, a expliqué Madame Goley Lou Yvonne.

Elle a également égrené quelques actions menées par le gouvernement ivoirien pour trouver des solutions. ‘’Dans l’immédiat, le Premier Ministre a promis de mettre à la disposition des acteurs du vivrier, des moyens matériels, logistiques et techniques en vue de faciliter la production des denrées alimentaires et l’approvisionnement des marchés afin d’augmenter l’offre dans les centres de consommation. Cette mesure a été confirmée dans un Communiqué du Gouvernement lu par le Ministre du Commerce et de l’Industrie, M. Souleymane DIARRASSOUBA, le vendredi 04 mars 2022 sur la 1ère chaîne de la RTI‘’, a-t-elle indiqué.

Puis d’ajouter: ‘’Le gouvernement a annoncé que, désormais, l’exportation des produits vivriers de grande consommation sera soumise à une autorisation préalable. C’est-à-dire que tout opérateur économique qui voudra faire sortir du pays les produits vivriers pour des raisons commerciales, qu’il soit un national ou non, devra obtenir au préalable une autorisation d’exportation par les services compétents du Ministère en charge du Commerce, conformément aux conditions qui seront établies. Cette mesure aura l’avantage, non seulement de ne pas interdire les exportations comme le font certains pays, mais de faire en sorte qu’en situation de faible production, les marchés locaux soient privilégiés et suffisamment approvisionnés‘’.

Par ailleurs, la présidente de la Nouvelle Coopérative de commercialisation et de production des vivriers (Cocoprovi), a adressé ses remerciements au Premier ministre Patrick Achi, pour les avoir associées aux discussions relatives à la cherté de la vie. ‘’Nous exprimons toute notre gratitude à M. le Premier Ministre pour son approche car, pour la première fois dans notre pays, les actrices du vivrier, sont associées à la recherche de solutions contre la vie chère. Nous saluons son engagement à soutenir notre secteur et l’encourageons à maintenir ce cadre de concertation permanent qui nous rassure et augure d’une nouvelle ère pour l’ensemble des filières du vivrier‘’, a-t-elle indiqué.