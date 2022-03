8 mars 2022 : Hamed Bakayoko aurait eu 57 ans...

Hamed Bakayoko est décédé le 10 mars 2021. L'ex-Premier ministre ivoirien a poussé son dernier souffle en Allemagne où il avait été évacué après des soins reçus en France. Ce mardi 8 mars 2022, l'ancien maire de la commune d'Abobo aurait célébré son 57e anniversaire.

Il y a un an décédait Hamed Bakayoko

La douleur est encore intense dans le coeur des proches et de la famille politique d' Hamed Bakayoko. Le "fils" d'Alassane Ouattara n'est plus depuis le 10 mars 2021. Ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Hambak, comme on le surnommait, avait pris la tête du gouvernement après le décès brutal d'Amadou Gon Coulibaly le 8 juillet 2020 en plein Conseil des ministres. Le père de Yerim Bakayoko a dirigé l'équipe gouvernementale pendant quelques mois seulement.

En fin d'année 2020, l'état de santé d' Hamed Bakayoko a commencé à vaciller. Au départ, l'ancien député de Séguéla se plaignait de fatigue avant d'annoncer sa contamination à la maladie à coronavirus. Une sévère crise de paludisme l'éloigne de la scène politique. Le 18 février 2021, le conjoint de Yolande Bakayoko est évacué en France. Il est interné à l'hôpital américain de Paris.

Malheureusement, la santé du Golden Boy se détériore. Il est touché par un cancer du foie en phase terminale. Le 6 mars 2021, Hamed Bakayoko est transféré en Allemagne, notamment au centre hospitalier de Fribourg-en-Brisgau. La mauvaise nouvelle tombe le 10 mars : l'ex-chef du gouvernement est décédé. Alassane Ouattara annonce la mort de son "fils" aux Ivoiriens.

Ce mardi 8 mars 2022, Hambak aurait soufflé sa 57e bougie. Dimanche 6 mars, la mairie d'Abobo a commémoré le départ d' Hamed Bakayoko. C'était au cours d'une cérémonie qui a vu la présence du Premier ministre Patrick Achi, de Gilbert Kafana Koné, le président du directoire du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), Kandia Camara, actuelle maire d'Abobo et de plusieurs autres personnalités politiques.