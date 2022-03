Cette vidéo d’ Emmanuelle Houon, sœur de DJ Arafat, laisse sans voix

Une vidéo de Marie Emmanuelle Houon, soeur aînée de feu DJ Arafat et de BB Carla, tous deux décédés en l'espace de deux ans et demi, émeut la toile depuis la levée du corps suivie de l'inhumation de Carla Kéké Margueritte

Aya-Robert émue par Emmanuelle Houon: Son émouvant message de pardon à Tina Glamour, mère de DJ Arafat

La vie n’a pas du tout été tendre avec la maman du roi du coupé décalé depuis le décès en 2019 de DJ Arafat. Elle l’a encore plus été après la mort de BB Carla, petite sœur du Commandant Zabra, alors que sa génitrice se trouvait à Londres pour un spectacle. Partie chercher de quoi subvenir aux soins de sa fille et de sa petite famille abandonnées par de nombreux proches de la DJ Arafat. Seule contre tous dans cette tragédie qui s'abat sur la famille, Tina Glamour a été lynchée sur les réseaux pour son absence aux côtés de la fillette, alors hospitalisée au CHU de Cocody depuis plusieurs mois.

L’influenceuse ivoirienne Aya-Robert, profitant de la Journée internationale des Droits des Femmes (JIF), a tenu à rendre hommage à la maman de feu DJ Arafat qui vient d’enterrer sa fille BB Carla, décédée le 22 février dernier à Abidjan. “C’est bien beau de juger et lapider une personne quand t’es pas à la place de cette personne”, a soutenu Aya-Robert qui a eu une pensée bien réconfortante pour Tina Glamour à l'occasion de la célébration du 8 mars, journée dédiée aux Droits des Femmes.

Elle a notamment regretté les piques et autres médisances qu’elle avait proférées à son endroit dans cette difficile épreuve. “Maman Tina, hier, j’ai essayé de me mettre 1mn à ta place et j’ai automatiquement compris ta douleur, Yako brave femme je te souhaite beaucoup de courage. Je suis vraiment désolée pour tout. Que le SEIGNEUR te fortifie. Joyeux 8 mars maman longue vie à toi”, s’est-elle confondue en de bienveillantes excuses.

Réagissant à une vidéo qu'elle a postée le 7 mars dernier, Aya-Robert salue le courage et la dignité dont fait preuve la mère de feu DJ Arafat qui perd deux enfants en l'espace de 3 ans. “Cette vidéo de la grande sœur de mon président DJ Arafat qui pleure le départ de sa petite sœur Carla me laisse sans voix. Tchiaa double douleur pour cette famille c’est vraiment triste. Que Dieu vous fortifie. Repose en paix Carla et salue Didier pour nous”, a pleuré l’influenceuse ivoirienne.

Ses propos ont été largement soutenus par d’autres internautes qui ont apprécié cette humble démarche de la web activiste. “Force et courage à la djadja, femme forte. Quelles que soient les erreurs commises par une mère, elle ne mérite pas tout le lynchage médiatique qu’elle a subi. Eduquer des enfants n’est pas chose facile, encore moins quand ils partent avant les parents. Un peu de respect pour elle”, a souligné une follower.