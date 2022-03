Madi Ouedraogo (DG SERFIN) honoré par Serge Doh et la structure GTP

Pionnier de la carte prépayée en Afrique, Monsieur Madi Ouedraogo, Directeur Général du Groupe SERFIN, a été honoré par Global Technologie Partner (GTP), structure dirigée par Serge Doh. La cérémonie d’hommage qui s’est tenue, Mardi 08 Mars 2022 à la salle Acajou de l’Hôtel Tiama, a rassemblé plusieurs chefs d’entreprises du monde des finances.

Serge Doh rend hommage à Madi Ouedraogo

Serge DOH, initiateur de cette journée d’hommage, a saisi l’occasion pour louer et vanter les qualités du Directeur Général de SERFIN. "Si Global Technologie Partner est là aujourd’hui, c’est grâce à cet homme. Nous sommes présents aujourd’hui dans 35 pays africains et nous partons à la conquête de tout le continent africain…Nous avons voulu donc ce moment pour manifester notre reconnaissance à Madi Ouedraogo, qui est une référence, un modèle pour nous. C’est un travailleur infatigable, un homme d’une grande humilité, un fin stratège, un avant-gardiste", a-t-il déclaré.

Plusieurs personnalités présentes ont abondé dans le même sens. "Madi a toujours su anticiper, toujours dans la réflexion, toujours dans la stratégie. Il pense toujours à ce que sera demain, tout en proposant des solutions. Toujours avec la même humilité, avec le même respect pour les autres. Je suis heureux qu’il soit honoré aujourd’hui", a confié Isaac GNAMBA, le Directeur Général de la POSTE. Cette cérémonie d’hommage a été marquée par la remise du Prix du Pionnier de la carte prépayée en Afrique à Madi Ouedraogo et le Prix du Meilleur réseau de distribution de carte prépayée au Groupe SERFIN, par monsieur Serge DOH et l’entreprise Global Technologie Partner (GTP).

Très ému par cette distinction et les nombreux discours d’hommage, le Directeur Général de SERFIN a exprimé sa reconnaissance à Serge Doh et à Global Technologie Partner. "Je tiens à vous remercier tous, pour la confiance que vous avez placée en moi. Je voudrais saluer et remercier particulièrement Serge Doh pour la reconnaissance. La reconnaissance est un acte divin. Je remercie Dieu car c’est lui qui nous donne l’inspiration (…) Nous avons beaucoup d’autres défis à relever et nous comptons sur votre collaboration", a-t-il déclaré.

Notons que le groupe SERFIN, spécialisé dans la conception et la distribution de produits financiers, est une société de conseils et d'intermédiation financière. Après la carte magnétique, SERFIN sort sa première carte virtuelle dans le mois d’Avril 2022.

Info: Nicaise B.