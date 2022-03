RHDP: Un an après la disparition d’ Hamed Bakayoko, le vide demeure

En Côte d’Ivoire, la douleur reste encore grande, un an après le décès du Premier ministre Hamed Bakayoko. Au RHDP, le parti présidentiel dont-il était membre, le vide laissé par Hambak, peine à être comblé. Tant l'homme était unique en son genre: "un homme obnubilé par le travail bien fait et d'une extrême générosité", selon Dr Jean-Jacques Konadjé, son tout dernier Directeur de cabinet à la Primature (2018 - 2021).

RHDP: Qui pour combler le vide laissé par Hamed Bakayoko?

Il y a un an, le Premier ministre de Côte d’Ivoire et ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, s’éteignait à l’âge de 56 ans. Nommé fin juillet 2020, chef du gouvernement, il avait remplacé à ce poste Amadou Gon Coulibaly décédé brusquement le 08 juillet plus tôt des suites d’une crise cardiaque en plein conseil des ministres. Le 18 février 2021, alors que personne n’y pense, l’on apprend d’un communiqué de la Présidence, que le Premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, est évacué à Paris en France pour des raisons de santé et qu’il devrait y effectuer une série d'analyses médicales, puis observer un repos avant de rejoindre Abidjan plus tard.

Surpris par cette information, les Ivoiriens croisent les doigts mais n’envisagent pas le pire. Malheureusement, HamBak décède. «J’ai l’immense douleur de vous annoncer le décès, du Premier Ministre, Hamed Bakayoko, Chef du Gouvernement, Ministre de la Défense, ce mercredi 10 mars 2021, en Allemagne, des suites d’un cancer », va annoncer le chef de l'État Alassane Ouattara. Maire de la commune populaire d’Abobo et député réélu de la circonscription électorale de Séguela (nord de la Côte d’Ivoire), Hamed Bakayoko était incontestablement l’une des personnalités les plus populaires de Côte d’Ivoire. Autodidacte, homme d’affaires hors pair, il était également un mécène, d’une extrême générosité à l’endroit des personnes les plus démunies et des populations vulnérables.

«Hamed BAKAYOKO a donné une seconde chance de vie à de nombreux jeunes en finançant leurs projets. Ainsi, ce sont de nombreux jeunes qu’Hamed BAKAYOKO a aidés à se prendre en charge », a témoigné le ministre Mamadou Touré lors de l’hommage à lui rendu par la Nation ivoirienne en mars 2021. Hamed Bakayoko aura marqué toutes les générations par ses qualités professionnelles et humaines intrinsèques, ainsi que sa capacité à faire consensus autour de lui.

« Hambak, une vie au service de la nation »

« Hamed BAKAYOKO était un homme ouvert et humble. Malgré son ancrage politique au RDR puis au RHDP, il transcendait les clivages politiques et parlait avec tout le monde, quels que soient les partis politiques. Hamed Bakayoko transcendait aussi les clivages ethniques et régionaux. Marié à une femme du sud, ressortissant de Séguéla, il avait des amis et des collaborateurs dans toutes les régions du pays (…) Malgré son ascension sociale, Hamed Bakayoko avait du respect et de la considération pour tout le monde, quelle que soit la condition sociale. La situation sociale des uns et des autres n’a jamais été déterminante dans ses rapports avec les autres. Il parlait aussi bien au riche qu’au pauvre », dixit Mamadou Touré.

C’est à juste titre que la vie de cet homme plein de bonté, qui a voué toute son existence au service des siens et de la nation ivoirienne, a été compilée par Dr Jean-Jacques Konadjé, son tout dernier Directeur de cabinet à la Primature (2018 - 2021), dans un livre biographique intitulé « Hambak, une vie au service de la nation », paru aux Editions La Bruyère. La disparition, à 56 ans, d’Hamed Bakayoko, reste une grosse perte pour la Côte d’Ivoire dont-il a été un acteur clé du processus de réconciliation nationale en cours dans le pays, mais surtout pour son parti politique le RHDP.

«C'est avec une grande tristesse que j'ai appris la cruelle disparition le mercredi 10 mars 2021 du Premier Ministre Hamed Bakayoko, Chef du Gouvernement, Ministre de la Défense, Membre du Directoire du RHDP. Au nom du Parti, je voudrais rendre un hommage appuyé au grand serviteur de l’Etat qui aura consacré de nombreuses années de sa vie à servir la Côte d'Ivoire avec dévouement et loyauté (…) Le RHDP perd un de ses piliers les plus importants, un homme de devoir et de mission, qui pendant 30 ans, a été au service de la politique pour servir son peuple. Cette perte plonge à nouveau le RHDP dans une dure épreuve », s’était attristé Adama Bictogo, l’ancien directeur exécutif du RHDP, désormais secrétaire exécutif.

Kafana et Bictogo face à leurs responsabilités

A l’occasion de l’an 1 du décès de HamBak (le 10 mars 2022) qui coïncide avec la restructuration du parti des Houphouétistes, le vide demeure au sein du RHDP. Après la désignation du désormais ministre d’Etat Gilbert Koné Kafana, comme président du Directoire du RHDP, et celle d’Adama Bictogo qui demeure dans l’opérationnel en qualité de secrétaire exécutif, des militants continuent de s’inquièter; qui pour leur quotidien; qui pour leur avenir. Les cadres et autres élus du parti n’étant pas toujours accessibles ni très attentifs à leurs préoccupations.

Lors de la dernière réunion du Conseil politique du RHDP, tenue le 28 février 2022, le président Alassane Ouattara a, avec des mots bien choisis, réitéré sa recommandation aux cadres de se rapprocher de la base, comme le faisait si bien Hamed Bakayoko de son vivant. « Je vous avais exhortés à faire preuve de solidarité, de générosité, d’unité au sein des Coordinations régionales, à travers une bonne collaboration entre les Coordinations régionales et l’ensemble des structures de base (…) Je vous encourage donc à aller dans les régions, les départements, les villes et les villages pour remobiliser nos militants », a insisté le chef de l’Etat. Reste à savoir si cet énième appel aura un écho favorable.