Rififi au RHDP après la restructuration du Parti: Le MFA proteste

Le Mouvement des Forces d’Avenir (MFA) présidé par Yaya FOFANA, dénonce l'exclusion de ses cadres et militants des instances dirigeantes du Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP).

Yaya FOFANA (Président du MFA ): "Nous réclamons des précisions sur notre exclusion des instances du RHDP"

La restructuration du RHDP intervenue le lundi 28 février 2022 sous la houlette du président Alassane Ouattara, ne fait pas que des heureux. Président du Mouvement des Forces d’Avenir (MFA), Yaya FOFANA dénonce l'exclusion de certaines sensibilités politiques, membres à part entière du RHDP, de cette nouvelle configuration institutionnelle du parti au pouvoir.

"Face à cette constatation, il y a lieu de s’interroger sur la nature de cette insuffisance institutionnelle. Est-ce une omission ? Est-ce un retrait du MFA au sein des instances du RHDP ? Est-ce un quitus donné à notre sensibilité politique, membre à part entière du RHDP à assumer son autonomie ?", interroge-t-il.

Même s'il reconnaît que l'Initiative prise par le Président Ouattara, de restructurer le RHDP, est une stratégie politique pour la victoire du parti aux élections électorales à venir en Côte d’Ivoire, prévues pour se tenir en 2023 et en 2025, Yaya FOFANA veut avoir des réponses claires sur le cas du MFA.

"Nous protestons à travers une voie audible que nous avons le droit de figurer sur ces listes et maintenant ! Tout en observant une déférente considération et un profond respect, nous exigeons que des explications nous soient données. Alors, si c’est un oubli ou une omission, … qu’on répare aussitôt le tort qui nous est fait ! Car nous avons aussi des Cadres et Militantes et Militants compétents que les autres, des autres partis membres", insiste M. FOFANA.

Tout en félicitant le chef de l'Etat Alassane, Président du RHDP, pour avoir initié la restructuration du Parti, le RHDP, qu'il considère comme un patrimoine commun.