Comment Nassénéba TOURE veut renforcer le leadership de la Femme

Dans le cadre de la Journée Internationale de la Femme (JIF) 2022, Madame Nassénéba TOURE, Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, a procédé, samedi 5 mars, à la signature d’un partenariat avec ECOBANK Côte d’Ivoire.

Entrepreneuriat féminin en Côte d’Ivoire: Nassénéba TOURE signe avec Ecobank

La Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant a pris part, samedi à Abidjan, à un panel de haut niveau sur le thème « égalité de chance pour un avenir durable en Côte d’Ivoire ».

Cette activité qui entre dans le cadre des activités de la JIF 2022, a été marquée par la signature d’une convention de partenariat entre le département ministériel dirigé par la ministre Nassénéba TOURE et Ecobank Côte d’Ivoire, représentée par son directeur général, Paul-Harry Aithnard.

Ce partenariat présenté sous le Programme ELLEVER d’ECOBANK, constitue une aubaine pour les femmes entrepreneures, confrontées aux défis permanents de recherche de financements pour la réalisation ou l’extension de leurs activités économiques.

"Ce financement de la banque panafricaine, à travers le programme “ellever”, vise à apporter un appui financier aux entrepreneures et à développer des actions en faveur de l’entrepreneuriat féminin en Côte d’Ivoire", a expliqué la Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant.

Elle déclarera ensuite que le Gouvernement ne ménage aucun effort pour mettre en œuvre et encourager les initiatives public-privées, en vue d’accélérer la transformation de l’économie de la Côte d’Ivoire.

Évoquant la question des changements climatiques dont les effets dévastateurs sont, de plus en plus, ressentis par les populations, surtout les femmes, Nassénéba TOURE a confié que le gouvernement ivoirien, sous le leadership éclairé du Président de la République, Alassane OUATTARA, est résolument engagé en vue de renforcer le leadership des femmes et des filles dans l’économie verte et leur résilience face aux impacts et aux catastrophes climatiques.

"Le risque que court notre planète face aux aléas climatiques requiert de tous les acteurs, des actions innovantes, afin d’atténuer les effets sur les activités des femmes, durement impactées", a exhorté Madame la ministre.