Agboville: Le RAIDH forme des leaders de communautés à la cohésion sociale

Des guides religieux, leaders de communautés, des présidents d’associations féminines et de jeunesses, ainsi que des délégués d’élèves d’ Agboville, ont été formés à la cohésion sociale ce mercredi 09 mars 2022 à la salle des fêtes de la mairie. C'était à l’initiative du Regroupement des acteurs ivoiriens des droits humains(RAIDH), en partenariat avec la Konrad-Adenauer-Stiftung(KAS) et le cofinancement de l’Union européenne.

Agboville: Des guides religieux et des leaders de communautés, formés à la cohésion sociale

« Cet atelier de restitution vise à renforcer les acquis des membres du comité de veille, d’alerte, de médiation et de prévention de conflits précoces en matière de paix et de cohésion sociale. Mais, aussi à les outiller en stratégies afin de pérenniser le fonctionnement de ces comités », a indiqué Nadège Kouadio, coach-expert du comité de veille d’Agboville. Celle-ci a ajouté que : « ce sont 27 comités de veille qui ont été installés sur l’ensemble du territoire ivoirien dans le cadre du projet "La paix par moi" dont l’objectif majeur est de contribuer au renforcement de la cohésion sociale et de la paix ».

Nadège Kouadio a, par ailleurs, rappelé les nombreuses actions menées par son organisation durant l’année dernière. Il s’agit de campagnes de sensibilisation de proximité et de masse, d’un forum de discussion dénommé : « L’arbre à palabre », d’émissions de radios sur le civisme, d’un atelier de restitution sur la consommation de la drogue en milieu scolaire. « Tous ces résultats sont visibles car les troubles en milieu scolaire se sont atténués. Les efforts cumulés de toutes les organisations, des autorités et de la société civile, ont permis d’atteindre ces résultats », s’est réjouie la représentante locale du RAIDH. Rumeurs, cohésion et gestion efficace des plateformes sont les thématiques qui ont meublé cet atelier de restitution des acteurs de dialogue et de paix.

Tizié TO Bi

Correspondant régional