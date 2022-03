FIF: Didier Drogba danse après la suspension du processus électoral

Au lendemain de la nouvelle suspension du processus électoral de la FIF, l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba était à l'Orphelinat de Bingerville.

Candidat à la présidence de la FIF, Didier Drogba danse avec les orphelins de Bingerville

L’élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football n’aura finalement pas lieu le 23 mars 2022 comme convenu. L’information a officiellement été rendue publique par le comité de normalisation le mardi 8 mars. Tout est parti en effet, d’un courrier de la Fédération internationale de football association (FIFA) et de la Confédération africaine de football (CAF) demandant de revoir la disposition concernant la question des parrainages pour les candidats à la présidence de la FIF. L'instance dirigeante du football mondial estime que la condition des 8 parrainages (dont 3 parrainages de ligue1, 2 de ligue 2, 2 de Ligue 3 , et 1 groupement d'intérêt ) pourrait exclure d'autres candidats. Elle exige donc une condition de 4 parrainages ou simplement l'annulation des parrainages.

Cette décision a suscité de nombreuses réactions dont celle du journaliste Martial Gohourou qui estime que Didier Drogba est à l'origine de cette nouvelle décision de la Fifa. ''En fin de semaine dernière, Didier Drogba, candidat déclaré à l'élection à la présidence de la FIF, a adressé un courrier à la FIFA.C'est à la suite de la lettre de l'icône du football ivoirien, que l'organisation basée à Zurich, en Suisse, a pondu la correspondance qui demande aux membres actifs de l'institution fédérale de revenir sur leur décision de 8 parrainages pour la validation des candidatures au scrutin présidentiel de la faîtière du sport roi local.

Mariam Dao Gabala a réceptionné la lettre de la FIFA datée du 4 mars, le 5 mars 2022. Dès la réception du courrier de la FIFA et de la CAF, la présidente du CONOR a eu une rencontre à la Fédération de football avec Didier Drogba. Avant ce tête-à-tête entre la patronne du CN-FIF et l'ancien capitaine des Éléphants, les employés et même les vigiles de la maison de verre de Treichville ont été priés de quitter le siège de la FIF'', a dévoilé le journaliste qui, depuis plusieurs mois, s'est lancé dans une campagne de dénigrement de l'ancien buteur des Elephants.

De son côté, Didier Drogba, comme à son habitude, semble ignorer royalement ce qui se raconte sur la toile sur sa personne. Il était le mercredi 9 mars à l'Orphelinat de Bingerville où il a esquissé quelques pas de danse avec des jeunes pensionnaires de l'orphelinat, sur le titre à succès de l'artiste Fior de Bior, intitulé ''Godo godo''.