Un an après, Michel Gbagbo parle de sa victoire aux législatives 2021

Michel Gbagbo a été élu entant que député de la Nation grâce à sa victoire aux législatives 2021 à Yopougon. Le fils de Laurent Gbagbo avait battu Gilbert Kafana Koné, le candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

Michel Gbagbo : "Vous pourrez compter sur nous"

L'ADRESSE DE L'HONORABLE MICHEL GBAGBO UN AN APRÈS SON ÉLECTION

UN AN DÉJÀ

9 mars 2021- 9 mars 2022, un an déjà que le Porte-parole de la Commission Électorale Indépendante, annonçant les résultats des élections législatives tenues le 6 mars 2021, proclamait officiellement la victoire de la liste de la coalition EDS - PDCI-RDA à Yopougon avec pour candidats :

- Georges Armand Alexis Ouegnin,

- Michel Koudou Gbagbo,

- Marie Aké-bié Aké,

- Berthe Eulalie Zahia

- Euphrasie Liliane N'guessan

- Dia Houphouet Augustin Armand Yohou

Députés, Élus de la Nation ivoirienne, nous le sommes. Infinie gratitude à la valeureuse, brave et vaillante population de Yopougon, notre Yopougon pour sa grande mobilisation.

Un an que nous sommes à l'Hemicycle participant aux travaux de notre parlement, votant les lois utiles pour notre chère population, refusant de faire de notre parlement une caisse de résonnance du parti au pouvoir malgré notre minorité, en rejetant les lois que nous jugeons confligènes et attentatoires aux libertés de notre peuple.

Un an après, beaucoup reste encore à faire pour hisser notre parlement au firmament de la démocratie que nous appelons de tous nos vœux.

Une nouvelle page de notre présence à l'hémicycle s'ouvre et cette page s'écrira avec vous, populations de Yopougon.

Nous avons rencontré quelques fois les populations pour consultations, compte-rendu de nos activités pour la mission à nous confiée, mais la densité et l'étendue de la circonscription ne nous ont pas permis de rencontrer le maximum d'entre vous.

Nous voudrions, demandant votre indulgence, compter sur vous pour les consultations plus poussées et larges en vue de recueillir de vous des propositions face aux difficultés de tous genres que vous rencontrez.

Certes, le Député vote les lois, consent l'impôt et contrôle l'action gouvernementale, mais il est aussi impérieux de consulter le peuple qui a donné le mandat impératif. Vous pourrez compter sur nous pour être plus proches de vous afin d'ébaucher avec vous des prémices de solutions aux nombreuses préoccupations que nous partageons avec vous : la cherté de la vie, l'insécurité intérieure, le djihadisme, la paupérisation, l'éducation, la dépravation des moeurs, les changements climatiques, la santé, etc.

En effet, des consultations seront régulièrement menées pour informer et recueillir les avis de nos populations sur tous les sujets qui nous seront soumis. Nous sommes aussi ouverts à toutes les propositions de loi que voudraient bien nous soumettre des personnes pour le bien-être des Ivoiriens.

Nous tenons encore à réitérer nos remerciements à la vaillante population de Yopougon et l'assurer de notre entière disponibilité, car nous sommes à sa disposition. Elle peut donc compter sur nous, car nous agirons en tenant compte de ses aspirations pour mériter sa confiance.

Engagés pour Yopougon et pour la Côte d'Ivoire, ensemble, construisons l'avenir.

Dieu bénisse notre chère nation,

Dieu bénisse la chaleureuse population de Yopougon, notre Yopougon.

Honorable Michel GBAGBO,

Député de Yopougo