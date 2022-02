Après le discours de Gbagbo, à Yopougon : Goëtzinger le nargue

Geneviève Goëtzinger n'a pas tardé à réagir au discours de Laurent Gbagbo le week-end dernier à l'Église Baptiste oeuvres et missions du docteur Yayé Dion Robert. L'ancienne dirigeante de RFI tourne en dérision l'ancien président ivoirien.

Geneviève Goëtzinger : "Décidément, tous les week-ends, Laurent Gbagbo se raconte"

Dimanche 13 février 2022, Laurent Gbagbo s'est rendu à l'Église Baptiste oeuvres et missions pour saluer la communauté chrétienne évangélique et lui témoigner toute sa gratitude. "Je connais cette maison. Je connais cette église. Je suis déjà venu, il y a longtemps. Je connais ces bâtiments où je suis venu quelquefois discuter pour chercher la paix du cœur, pour chercher des réponses à des questions sur la Côte d'Ivoire parce qu'en plus d'être pasteur, le révérend Dion Yayé Robert est un bon conseiller. Je ne le dis pas pour le flatter, parce qu'en réalité il n'en a pas besoin. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens viennent à lui quand ils ont des questions, quand ils ont des problèmes. Je le remercie pour tout ce qu'il fait comme travail", a déclaré l'ancien chef d'État.

Au cours de son allocution, le fondateur du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) a fait remarquer que contrairement à ce qu'avancent ses détracteurs, son arrestation le 11 avril 2011 ne marque pas sa mort politique. "Quand on m'a arrêté en avril 2011, c'était au cri de : " Gbagbo c'est fini ". 10 ans après, Gbagbo parle. Donc Gbagbo, ce n'est pas fini", a continué le père de Michel Gbagbo.

Décidément, tous les week-ends, Laurent Gbagbo se raconte. Ici ou là, il parle de lui, de lui hier, de lui aujourd’hui, de lui demain. Envie irrépressible d’exister, encore et toujours. Envie de revanche, envie de la Côte d’Ivoire mais la #CIV225 a-t-elle encore envie de lui ? https://t.co/slMAsrh5Sk — Geneviève Goëtzinger (@GoetzingerG) February 14, 2022

Geneviève Goëtzinger semble ne pas apprécier cette dernière sortie du grand rival d'Alassane Ouattara. En effet, proche de Pascal Affi N'guessan, l'ex-directrice générale de RFI s'exclame sur son compte Twitter : "Décidément, tous les week-ends, Laurent Gbagbo se raconte."

La patronne d'ImaGGe, spécialisée en conseil stratégie s'interroge : "Ici ou là, il parle de lui, de lui hier, de lui aujourd’hui, de lui demain. Envie irrépressible d’exister, encore et toujours. Envie de revanche, envie de la Côte d’Ivoire, mais la #CIV225 a-t-elle encore envie de lui ?".

Déjà à la, création du PPA-CI, Geneviève Goëtzinger a annoncé qu' "il n’y a rien à en attendre si ce n’est le plaisir égotiste d’un vieil homme revanchard et fatigué".