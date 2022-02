Côte d’Ivoire: Mabri Toikeusse anticipe sur les élections de 2025

Le président de l’UDPCI, Albert Mabri Toikeusse, a entrepris, du 10 au 13 février 2022, une tournée à l’intérieur du pays, qui lui a permis de recueillir les préoccupations des militants et de leur renouveler sa volonté de bâtir une nouvelle Côte d’Ivoire.

Mabri Toikeusse, président de l’UDPCI: « La victoire est au bout de l'effort »

Après avoir pris part à la dédicace de l’œuvre poétique "Il n'est pas encore minuit..." de l'écrivain Eric Koffo, mercredi 09 février 2022, à Abidjan, Albert Mabri Toikeusse a mis le cap sur l’intérieur du pays où il a participé à une série d’activités. Ouverte le jeudi 10 février 2022 à Oumé, avec la rencontre des responsables de base de l'UDPCI des sous-préfectures de Diégonefla, Guepahouo, Tonla, ainsi que ceux de la sous-préfecture centrale d'Oumé, la tournée a ensuite conduit le Président de l’UDPCI à Akroufla où il a eu à présenter ses condoléances au patriarche SEHI Bi Djê Anatole, Chef de Canton des 14 villages Gouro du Département d’Oumé, suite à la disparition tragique de son fils biologique, un officier supérieur de la gendarmerie nationale.

L'étape d’ Oumé fut l'occasion pour Albert Mabri Toikeusse de présenter officiellement Madame Judith BOUA SALAMI, Secrétaire Régional UDPCI pour la région de Gôh, aux populations et de réitérer toute sa gratitude au peuple Gban à travers sa Chefferie pour sa bénédiction et sa constante présence, chaque année, lors du Tonkpi Nihidaley, Festival des Arts et de la Culture Dan. « J’ai rencontré les responsables de base de l'UDPCI des sous-préfectures de Diegonefla, de Guepahouo, de Tonla ainsi ceux de la sous-préfecture centrale d'Oumé, ce jeudi 10 février 2022 à OUMÉ. J'ai enregistré les préoccupations des militants et leur ai renouvelé, en retour, ma volonté de Bâtir la Nation avec leur soutien et leur engagement. La victoire est au bout de l'effort », a informé l’ancien ministre sur sa page Facebook.

Albert Mabri Toikeusse n’a jamais caché son ambition de présider aux destinées de la Côte d’Ivoire. Candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2010, sa candidature a été rejetée lors de la présidentielle de 2020, officiellement pour défaut de parrainages; et ce, après sa rupture avec le RHDP (parti au pouvoir). Mais le député de Zouan-Hounien (ouest de la Côte d’Ivoire), est resté droit dans ses bottes. Pour la présidentielle à venir de 2025, l’époux de Solange Mabri entend se porter à nouveau candidat. C’est justement à cet effet qu’il a entamé ce maillage du territoire ivoirien afin de mobiliser ses troupes et réitérer son ambition.

Mabri accueilli dans la liesse populaire à Daloa

C'est un Mabri Toikeusse conquérant qui n'a pas oublié ses réflexes de conquête du pouvoir, qui a été vu les 10, 11, 12 et 13 février 2022, successivement à Oumé; ensuite à Bouaflé où il a pris part aux obsèques du Maire Lucien LEHIE Bi décédé dans un tragique accident de circulation en novembre 2021; et enfin à Daloa. Après des escales suivies de brefs échanges à Bonon puis à Gonaté, avec les responsables locaux de l'UDPCI, Mabri a chaleureusement été accueilli à Daloa, en compagnie de son épouse Solange, par des Chefs Wê et Dan qui lui ont renouvelé leurs bénédictions, mais aussi par les responsables de l'UDPCI, qui l’ont rassuré sur la vitalité du parti dans le Haut Sassandra.

Il a ensuite été reçu par la Communauté du Gbakrou Saba, en présence du grand Imam, du Chef du Kabla et de celui des Mahou. Les échanges portaient surtout sur la fraternité et la solidarité. Le dimanche 13 février, aux côtés de son épouse, l'infatigable homme de terrain a célébré les braves femmes de Bolia-Daloa et salué ses belles soeurs du Gbalouan Sud pour leur importante contribution au développement local. Le président de l’UDPCI a enfin remercié les jeunes du Canton Gbalouan, pour leur soutien.