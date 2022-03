Prétendue dévaluation du Franc CFA : La BCEAO dément et menace

Liés à la France par des accords de coopération monétaire, les 14 pays des zones monétaires africaines, utilisant le Franc CFA d’Afrique de l’Ouest (ou XOF) pour l'UEMOA et le Franc CFA d'Afrique centrale (XAF) pour la CEMAC, ont été secoués jeudi par une folle rumeur de dévaluation de leurs monnaies.

L'annonce d'une dévaluation du Franc CFA secoue les zones monétaires UEMOA et CEMAC

La BCEAO, dans un communiqué daté du 10 mars 2022, dément une « dévaluation » du Franc CFA, une monnaie arrimée au franc français puis à l'euro. Ci-dessous le libellé du communiqué.

“La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a pris connaissance d’un article diffusé sur les réseaux sociaux annonçant une dévaluation du FCFA par rapport à l’euro qui serait intervenue le 9 mars 2022. La BCEAO dément formellement cette information et précise que le taux de change entre l’Euro et le FCFA demeure inchangé, à savoir 1 euro = 655,957 FCFA. Elle rappelle également que les taux de change officiels des principales devises sont publiés quotidiennement sur son site internet consultable sur www.bceao.int dans la rubrique Statistiques – “Cours des devises contre Franc CFA”.

Elle invite par conséquent les populations à la plus grande vigilance et à ne se référer qu’aux seules voies de communication officielles usuelles de l’Institut d’émission. A cet égard, elle rappelle que tous ses communiqués sont publiés sur son site internet, ainsi que dans la presse écrite et audiovisuelle officielle des Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA).

La BCEAO se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs et complices des actes et messages de nature à porter atteinte aux signes monétaires ayant cours légal dans les Etats membres de l’UMOA”

En Afrique de l’Ouest, huit pays ont en commun une banque centrale et en Afrique Centrale, ce sont six pays qui sont regroupés autour d’un institut d’émission unique. Ainsi, ces quatorze pays, membres de la zone franc, ont leurs banques centrales qui émettent deux monnaies portant le même nom de « franc CFA ». Mais la France est liée par des accords de coopération monétaire avec trois zones monétaires africaines. L'Union économique et monétaire Ouest-africaine (UEMOA) qui regroupe huit États membres : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

La Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC) qui regroupe six pays : le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Tchad. L’Union des Comores, seule engagée par l’accord de coopération monétaire qui la concerne. Ces zones ont chacune leur propre monnaie : le Franc CFA d’Afrique de l’Ouest (ou XOF) pour l'UEMOA; le Franc CFA d'Afrique centrale (XAF) et le Franc comorien (KMF). L’histoire de ces banques centrales est directement liée à la colonisation française en Afrique noire.