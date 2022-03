13e congrès du PDCI : Pourquoi Bédié sera honoré

Le PDCI se prépare à organiser son 13e congrès qui s’annonce comme une véritable cérémonie d’hommage à son président Henri Konan Bédié. Emmanuel Kouassi-Lenoir, cadre du plus vieux parti politique ivoirien, en donne les raisons dans les colonnes de Le Nouveau Réveil.

PDCI : Bédié honoré pour le miracle ivoirien

Selon nos confrères de Le Nouveau Réveil, c’est au cours d’une rencontre avec des militants du PDCI qu’Emmanuel Kouassi-Lenoir a donné les trois raisons pour lesquelles Henri Konan Bédié mérite d’être célébré au cours du 13e congrès du parti.

En effet, il estime que l’ancien président ivoirien a beaucoup apporté à la Côte d’Ivoire à travers le miracle ivoirien. Rappelons que Bédié a dirigé le pays de 1993 à 1999 avant d’être renversé par un coup d’État militaire. Emmanuel Kouassi-Lenoir est convaincu que si l’ex-allié d’Alassane Ouattara était demeuré au pouvoir, la Côte d’Ivoire aurait atteint le développement.

"Si on avait laissé la Côte d’Ivoire fonctionner comme il fonctionnait, le pays serait au même stade de développement que la Belgique, la Corée du Sud et le Portugal aujourd’hui selon les experts. Le coup d’Etat est venu freiner brusquement ce schéma. Et depuis lors, la Côte d’Ivoire n’arrive plus à se lever", a-t-il dit.

La seconde raison pour laquelle Emmanuel Kouassi-Lenoir pense que le "sphinx" de Daoukro a le droit d’être honoré, c'est que N’zuéba à mené le combat pour la survie du PDCI. "Est-ce que vous savez comment on a failli décapiter le parti ? Tout a commencé par la création du RHDP. On a dit on va créer un parti politique. Et Bédié dit je ne suis pas contre le RHDP, il faut qu’on fasse un groupement au lieu d’un parti politique", a mentionné le cadre du parti fondé par feu Félix Houphouët-Boigny.

Les militants du PDCI sont également déterminés à honorer leur leader pour tout l’amour et l’attachement qu’il ne cesse de donner au parti.