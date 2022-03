Côte d'Ivoire: Ange Kessi attend de pied ferme un policier hospitalisé

Dans la commune d'Anyama, un policier a tiré sur un conducteur qui a échappé à un contrôle de routine. Le Commissaire du Gouvernement Ange Kessi est aux trousses de l’agent qui s’est retrouvé dans un hôpital après avoir été, lui-même, pris à partie par la foule.

Ange Kessi instruit l’arrestation d’un policier alité, accusé de tentative de meurtre,

Un fait divers sensationnel a ameuté la commune d’Anyama, mercredi 9 mars 2022. Un policier qui a ouvert le feu sur le chauffeur de véhicule de transport en commun, a manqué d'être lynché par une foule révoltée. Le Commissaire du Gouvernement, le Contre-amiral Ange Kessi a instruit la Police criminelle ivoirienne de présenter devant le parquet le sergent CTA, après avoir tiré sur l'automobiliste Touré Aboubacar, le blessant au dos.

Selon les informations, le Sergent C.T.A. était en faction devant son unité quand il a sifflé le nommé Touré Aboubacar, chauffeur âgé de 46 ans et domicilié à Anyama. Le conducteur signifie au policier qu’il n’a pas de passagers à bord de son véhicule, avant de poursuivre tranquillement sa route. Un peu plus loin, il marque un arrêt et prend des passagers. Dans le même temps, il s’aperçoit qu’il est suivi par le policier. Sans qu’on ne sache trop pourquoi, le Sergent de Police tire d’abord un premier coup de feu dans l’un des pneus du véhicule conduit par Touré Aboubacar.

Et comme si cela ne suffisait pas, il tire un deuxième, cette fois, dans la vitre atteignant le pauvre chauffeur dans le dos. Il n'a eu son salut que grâce à son exfiltration par d'autres policiers du GMI qui l'ont ensuite conduit à l'hôpital. Les faits parvenus au bureau du Commissaire du Gouvernement, le Contre-amiral Ange Kessi a demandé que l'agent de police qui n’était pas en légitime défense, soit immédiatement déféré devant le parquet dès son rétablissement.

Ange Kessi a posé deux questions aux enquêteurs : 1- Était-il en état de légitime défense ? Les enquêteurs répondent non. 2- Le policier ne pouvait-il pas agir autrement que de tirer sur le conducteur ? Si, répondent les enquetteurs. Instructions du commissaire du gouvernement: "Ok, dès que le policier va retrouver la santé, vous le déférez à mon parquet pour tentative de meurtre", a instruit le commissaire du gouvernement devant le directeur de la police criminelle.