Côte d'Ivoire: Jacques Anouma recrute N'Dri Koffi Romaric

Nommé entraîneur de l'Académie de Football Amadou Diallo (AFAD) de Djékanou, N'Dri Koffi Romaric, ancien milieu de terrain des Eléphants de Côte d'Ivoire, est en Ligue 1, après un brillant parcours en division inférieure ces dernières années.

N'Dri Koffi Romaric prend les commandes du staff technique de l’AFAD Djekanou

N'Dri Koffi Romaric, l’ex-entraîneur de la réserve de l'ASEC Mimosa, retrouve l'élite ivoirienne du football comme nouveau sélectionneur de l’équipe de l’AFAD du boss Jacques Anouma. La team de Jacques Anouma (Président de l’AFAD) · Idriss Yacine Diallo (1er Sénior Vice-Président ) · Alain-Richard Donwahi (2e Senior Vice-Président), tend une précieuse main à l’ex-international ivoirien N’Dri Koffi Romaric nommé entraîneur de l'Académie de Football Amadou Diallo (AFAD) de Djékanou, lanterne rouge de Ligue 1 ivoirienne.

N'Dri Koffi Romaric remplace à ce poste Amani Yao, et la tâche s'annonce difficile pour l'homme de 38 ans, puisque son nouveau club occupe la dernière place du championnat et n'a enregistré que 2 victoires et 2 nuls en 12 matchs. Cette promotion vient couronner la rapide progression de l'ex-pensionnaire du FC Séville comme technicien. Lors de l'exercice précédent, celui qui occupait les fonctions de coach de la réserve de l'ASEC Mimosas, avait réussi à faire monter le Zoman FC en Division 2. Cette saison, en Ligue 2, N'Dri Koffi Romaric laisse l'équipe à la 3e place de championnat, à 5 points du leader Africa Sports.