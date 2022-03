Ukraine: D'étranges révélations sur les laboratoires biologiques américains

Zhao Lijian, porte-parole du Ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, a prononcé le mardi 8 mars 2022, une conférence de presse au cours de laquelle, le diplomate chinois a fait de bouleversantes confidences sur la présence de laboratoires biologiques américains en Ukraine, utilisés pour mener des plans bio-militaires. Quelques larges extraits de cette conférence de presse, tirés du site d'informations fmprc.gov.cn.

Zhao Lijian, porte-parole du Ministère des Affaires étrangères de la Chine: « Selon des reportages, une grande quantité de virus dangereux est stockée dans ces laboratoires biologiques américains en Ukraine »

« Ces derniers temps, les laboratoires biologiques américains en Ukraine ont effectivement attiré beaucoup d’attention. Selon des reportages, une grande quantité de virus dangereux est stockée dans ces installations. La Russie a découvert au cours de ses opérations militaires que les États-Unis utilisent ces installations pour mener des plans bio-militaires. Selon les données publiées par les États-Unis, ils possèdent 26 laboratoires biologiques et autres installations connexes en Ukraine, sur lesquels le Département américain de la Défense exerce un contrôle absolu.

Tous les agents pathogènes dangereux présents en Ukraine doivent être stockés dans ces laboratoires et toutes les activités de recherche sont dirigées par la partie américaine. Sans l’approbation des États-Unis, aucune information ne doit être divulguée au public. Dans les circonstances actuelles, pour la santé et la sécurité des personnes en Ukraine, dans les régions voisines et au-delà, nous appelons les parties concernées à assurer la sécurité de ces laboratoires.

Les États-Unis, en particulier, en tant que partie qui connaît le mieux ces laboratoires, devraient divulguer des informations spécifiques dès que possible, notamment quels virus sont stockés et quelles recherches ont été menées. Je tiens également à souligner que les activités militaires biologiques des États-Unis en Ukraine ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Sous des prétextes tels que la coopération pour réduire les risques liés à la sécurité biologique et le renforcement de la santé publique mondiale, les États-Unis contrôlent 336 laboratoires biologiques dans 30 pays.

"Nous exhortons les États-Unis à donner des éclaircissements sur leurs activités militaires biologiques"

336, vous avez bien entendu. Ils mènent également de nombreuses activités militaires biologiques sur la base de Fort Detrick dans leur pays. Quelle est la véritable intention des États-Unis ? Qu’ont-ils fait spécifiquement ? La communauté internationale a des doutes depuis longtemps. Cependant, les États-Unis ont toujours fait de l’obstruction et ont même qualifié les doutes de la communauté internationale de désinformation.

En outre, les États-Unis ont été les seuls à faire obstacle à la mise en place d’un mécanisme de vérification de la Convention sur les armes biologiques et à refuser la vérification de leurs installations biologiques sur leur territoire et à l’étranger au cours des deux dernières décennies. Cela a suscité une inquiétude plus profonde au sein de la communauté internationale. Une fois encore, nous exhortons les États-Unis à donner des éclaircissements sur leurs activités militaires biologiques sur leur territoire et à l’étranger, et à se soumettre à une vérification multilatérale ».