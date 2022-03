Candidat à la FIF, Didier Drogba s'explique et charge les "rouageurs"

Dans une interview vidéo postée sur les réseaux sociaux, Didier Drogba a déploré une adversité pas du tout saine autour de l’élection à la présidence de la Fif.

Didier Drogba: ‘’Personne, jusqu’à présent, ne m’a attaqué sur mon programme''

L’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, a dévoilé les raisons pour lesquelles il a décidé de se présenter à l’élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football (Fif). Il a clairement affiché une envie de rehausser le niveau du football ivoirien et de changer les conditions de vie des jeunes footballeurs locaux qui, pour la plupart, sont obligés de tenter des aventures inespérées dans des pays étrangers afin de fuir la précarité dans laquelle ils évoluent dans le pays.

‘’ Ici, on a des talents. On n’a rien à envier à ces jeunes-là (des pays américains et européens), mais qu'est-ce qui fait que les joueurs ici, se retrouvent tous dans des pays comme la Thaïlande, comme la Russie, comme la France sans rien ….Qu’est-ce qui fait que, moi international ivoirien, on va jouer en Autriche, on rencontre une dizaine, une quinzaine d’ivoiriens qui sont là, qui s’ennuient et qui ne font rien, parce qu’ici, ils ont voulu jouer au football et on ne les payait pas‘’, a déploré Didier Drogba.

Puis d’ajouter: ‘’Qu’est-ce qui fait que, quand je veux me lancer dans la course pour briguer cette Fédération, on me dit que les présidents de clubs sont des menteurs, sont des voleurs, alors qu’ils sont tous simplement, je ne pense pas respectés à leur juste valeur. C’est tout simplement parce que j’ai envie d’apporter quelque chose à mon pays, à mon football, et je pense que je suis légitime pour briguer ce poste‘’. Tout en affichant une détermination à aller jusqu’au bout, Didier Drogba a fait savoir que sa candidature dérange.

'' J’ai fait 12 ans en équipe nationale dont 8 en étant capitaine. Je suis le meilleur buteur de l’histoire de la sélection. J’ai plus de 100 sélections, je connais mon pays, je connais ma nation, je sais comment elle fonctionne, je me suis dit, si je peux apporter quelque chose à mon pays, je pense que c’est le moment. Ce n'est pas moi qui décide, mais je dois dire qu’il y a une adversité. Cette adversité, il en faut, mais malheureusement, ce n’est pas sain comme adversité. Personne jusqu’à présent ne m’a attaqué sur mon programme. C’est que quelque part, je suis dans le vrai, et si on m’attaque sur autre chose que mon programme, c’est que je dérange. Quelqu’un vient pour aider son Football, comment peut-il déranger ? Je me pose des questions …‘’, s'est interrogé Dahizoko.