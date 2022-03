Signature de convention entre NSIA Assurances et une clinique turque

L’entreprise NSIA Assurances a procédé à la signature d’une convention avec le Centre Médical ANADOLU de Turquie. C’était le mardi 15 mars 2022 au Plateau.

NSIA ASSURANCES Côte d’Ivoire et la clinique ANADOLU de Turquie désormais partenaires

Le mardi 15 mars 2022 au Plateau, s’est déroulée la signature d’une convention entre NSIA ASSURANCES Côte d’Ivoire et le Centre Médical ANADOLU de Turquie, qui permettra aux clients de la première entreprise de pouvoir aller se faire soigner dans ce centre médical. Yvette AKOUA, directrice générale de NSIA Assurances, a indiqué que cette convention avec le centre médical turc a pour objectif ‘’d’agrandir son réseau de soins mais également de l’externaliser en offrant à ses assurés, des possibilités de prises en charges internationales afin de contribuer à leur bien-être‘’.

Aussi, a-t-elle justifié le choix du Centre Médical ANADOLU de Turquie. ‘’ Après l’analyse de différentes options, le choix de la Clinique ANADOLU se fonde sur des facteurs très objectifs relatifs à leurs capacités d’offrir des prestations médicales de standard international, supérieures à certains pays d’Europe, à des coûts plus compétitifs. En effet, lors de notre visite à ANADOLU, nous avons été impressionnée par la qualité de son dispositif médical et le fait que la technologie utilisée soit quasiment égale à celle des Etats-Unis. La clinique est d’ailleurs en partenariat avec l’un des plus Grands Hôpitaux américains, en l’occurrence l’Hôpital JOHN HOPKINS. Elle dispose d’un plateau technique très performant, comportant du matériel de haut niveau‘’, a ajouté Yvette AKOUA.

Quant à Amel Göyildar, Senior Manager du Service International du Centre Médical ANADOLU, elle a précisé que cette clinique est un des plus grands et des plus réputés hôpitaux de Turquie. ‘’ Sa réputation lui permet d’attirer des patients du monde entier. Le Département des Services Internationaux offre des services complets dédiés aux besoins des patients étrangers et vous aide à tirer le plus grand profit de votre séjour à l’hôpital’’, a-t-elle ajouté.