Hayek Hassan absent aux obsèques de BB Carla, Tina Glamour fâchée

Que se passe-t-il entre Tina Glamour et Hayek Hassan ? Dans une publication sur sa page Facebook, la mère de feu BB Carla a déploré l'absence du "vagabond de la charité" à la levée du corps de sa défunte fille. Les propos de Logbo Valentine n'ont pas manqué de faire réagir le leader de Bénévoles de Premier Secours (BPS).

Tina Glamour : "En tout cas, Badro a assumé"

Carla Kéké, plus connue sous le nom de BB Carla, est décédée le mardi 22 février 2022 alors que sa mère Tina Glamour était à Londres pour un spectacle. Il faut dire qu'en juin 2021, la rumeur avait tué la soeur cadette de feu Houon Ange Didier dit Arafat DJ. La nouvelle de son décès avait envahi la toile. "Ma fille est actuellement aux urgences au CHU de Cocody. Les médecins ne m'ont officiellement rien annoncé. Si ma fille était décédée, ils m'auraient informé officiellement. Donc je préfère ne pas me prononcer pour l'instant", confiait son père Kéké Kassiry à Media Prime.

Après la mort de Arafat DJ, ancien petit ami de Carmern Sama, Tina Glamour perd un autre enfant. BB Carla a été inhumée le vendredi 4 mars 2022. La "Djadja" a reçu le soutien de beaucoup d'acteurs du showbiz, mais elle a regretté l'absence d'Hayek Hassan à ses côtés.

"Mon fils Badro Escobar toujours à mes côtés dans les moments de Peine. Voici la levée de corps où est mon fils Houon Stéphane, Tv3. Tu étais où Hayek Hassan ? En tout cas, Badro Escobar a assumé, a pleuré avec moi. Ma famille et amis aidez-moi à lui dire merci merci pour tout depuis la mort aussi de mon fils", a écrit Tina Glamour sur sa page Facebook.

La réponse du "vagabond de la charité" n'a pas tardé. "Merci la maman ! Malheureusement, je n’interviens pas dans les pleurs, mais plutôt pour éviter que les gens pleurent maman ! Désolé de ne pas être passé pour la photo pour montrer aux gens que je suis là ! Ce n’est malheureusement pas le but de ce que je fais avec mes bénévoles ! Ceux qui passent faire des photos après la vie de quelqu’un je n’en fais malheureusement pas parti ! En tout cas merci à toi la maman et que le Seigneur soulage ton cœur et ta peine ! Je te garde toujours en cœur !", a-t-il répliqué.