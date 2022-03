Patrick Achi et la nouvelle PDG d’Eximbank US échangent sur le PND

Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a été reçu en audience par Reta Jo Lewis, nommée récemment présidente directrice générale d’Eximbank US. C’était au siège de l'institution à Washington DC, mardi 15 mars 2022.

Patrick Achi, premier chef de gouvernement, reçu par Reta Jo Lewis, PDG d’Eximbank US

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a vanté les mérites du programme ‘’Vision 2030’’ du Président de la République, Alassane Ouattara, et du Plan national de développement (PND), mardi 15 mars 2022, lors d’une audience avec la nouvelle présidente directrice générale d’Eximbank US, Reta Jo Lewis, au siège de l’institution à Washington DC.

« Madame la présidente nous a assurés que la vision 2030 du Président de la République et le Plan national de développement (PND), les intéressent. Il s’agit particulièrement des secteurs de la transformation de nos matières premières pour les intégrer dans la chaîne de valeur mondiale », a déclaré Patrick Achi.

Eximbank US accorde également un intérêt aux secteurs de l’environnement avec la lutte contre la désertification et le changement climatique, de l’énergie, du transport et bien d’autres, rapporte un communiqué du Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG).

Le Chef du gouvernement ivoirien a réaffirmé la nécessité de rehausser et d’accélérer le niveau des échanges entre la Côte d’Ivoire et les États-Unis. « Ces échanges méritent d’être significativement améliorés », a-t-il souligné.

Pour Patrick Achi, le fait d’avoir été le premier à être reçu par la nouvelle PDG d’Eximbank US, est un privilège qui va contribuer à renforcer le partenariat entre les secteurs privés ivoirien et américain.

Le Premier ministre séjourne depuis le dimanche 13 mars 2022 aux Etats-Unis, dans le cadre d’une visite de travail.