Max Melo, le chanteur aveugle, aux côtés des enfants défavorisés

Découvrez l'émouvante histoire de Max Melo, ce chanteur aveugle engagé pour le bien-être des personnes défavorisées ou en situation de handicap.

Max Melo: '' Je suis fier d’avoir vécu à l'institut des aveugles de Yopougon''

Le chanteur ivoirien Okou Louis Ephrem Attouman, plus connu sous le pseudonyme de Max Melo, a une histoire assez particulière. Cet artiste qui était bien portant à la naissance, a vu sa vie basculer à l'âge de 5 ans suite à une erreur médicale. Alors qu'il était atteint de la rougeole au visage, les médecins du CHU de Cocody ont décidé de lui faire des piqûres pour faire passer la maladie. Après ces piqûres, le gamin est devenu aveugle pour toujours. Cependant, cet handicap n'a pas empêché Max Melo de poursuivre ses rêves. Il a donc décidé de se lancer dans la musique.

Travailler avec amour et passion, avoir le courage et se mettre au service de la communauté, tel est le leitmotiv du chanteur qui s'est porté volontaire pour defendre les causes des enfants vulnérables de Côte d’Ivoire. A cet effet, il a décidé de mettre sa voix au service de l'ONG Give Smiles qui vient en aide à des enfants défavorisés. Max Helo a donc dévoilé une chanson dans laquelle il encourage les actions de ladite ONG tout en lançant des messages d'espoir aux enfants vulnérables. Cette production de l'artiste est d'ailleurs en compétition pour le Concours denommé Lydia Ludic Talents initié par l’Union des journalistes culturels de Côte d’Ivoire (UJOCCI), en partenariat avec l'entreprise Lydia Ludic.

L'artiste Max Melo, bien avant son engagement aux côtés de l'ONG Give Smiles, a déjà posé plusieurs autres actions sociales. Il a offert un concert aux pensionnaires de l'institut des aveugles à Yopougon où il a passé une partie de sa vie, et il a également fait un don de 20 mille feuilles brailles ainsi que des vivres et non vivres dans le même institut. '' Je suis parti d’ici pour arriver où je suis aujourd’hui. Je suis fier d’avoir vécu à l'institut des aveugles de Yopougon. Tu ne peux pas chanter tout le temps la souffrance, donner de la joie aux gens, et toi-même ne pas être une bonne personne'', a-t-elle indiqué.

Cela, avant de préciser qu’il faut contribuer au bien-être de son prochain quand on a un peu de moyens. En plus de l'institut des aveugles, Max Melo a aussi fait des heureux au niveau d'un centre des enfants dans la ville de Toumodi où il a fait don de vivres et vêtements, ainsi qu'un concert gratuit aux enfants dudit centre.

Max melo ambitionne d'être plus tard un ambassadeur de la cause des personnes en situation de handicap ou en difficulté; tout ceci à travers la musique car l'artiste voudrait montrer que le handicap n'est pas physique mais mental. Il a débuté sa carrière solo en 2010 mais bien avant ça, de 2006 à 2009, il appartenait à un groupe musical de l'institut des aveugles; groupe qui lui a permis d'intégrer l'école de Marie Rose Guiraud EDEC.