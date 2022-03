Yakassé-Attobrou : Belmonde Dogo soulage 91 familles sinistrées

Madame Logboh Myss Belmonde Dogo, Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, était le lundi 14 mars 2022, dans la localité d' Abongoua où elle a traduit la compassion du gouvernement aux familles touchées par une violente tornade.

La Ministre Belmonde Dogo préside une cérémonie de remise de dons à 91 familles sinistrées

La Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté Myss Belmonde Dogo a salué le geste de solidarité des autorités locales et des populations auprès de toutes les personnes impactées par la tornade survenue le 26 février dernier dans le village d’Abongoua, situé dans le département de Yakassé-Attobrou (Région de la Mé).

C’était le lundi 14 mars, au cours de la cérémonie de remise de dons de vivres, non vivres et en numéraires à l’endroit de toutes les victimes de cette catastrophe naturelle. L’objectif de ce geste du Gouvernement est de renforcer leur capacité de résilience et réduire les risques de vulnérabilité.

Tout en exprimant la compassion et la solidarité du Président de la République Alassane Ouattara auprès des sinistrés et populations d’Abongoua, la Ministre Myss Belmonde Dogo a surtout salué la mobilisation des autorités locales et l’élan de générosité des familles d’accueil.

« La solidarité et l’amour du prochain sont des valeurs propres à nos traditions africaines. A travers ce qu’on a connu ce 26 février dernier, vous venez de le démontrer. Face au caractère imprévisible de la nature, vous avez développé une grande capacité de résilience. Sachez que je suis fière de vous. Fière de l’élan de solidarité dont vous avez fait preuve. » a-t-elle justifié sans manquer de faire un clin d’œil aux 20 familles qui ont accueilli les 91 familles sinistrées en leur offrant gites et couverts, après le passage de cette catastrophe naturelle.

« Merci à toutes ces familles qui, de manière bienveillante et spontanée, ont apporté assistance à leurs frères et sœurs en détresse. En réalité, vous venez de démontrer que les valeurs de solidarité et d’entraide sont une réalité a Abongoua » a poursuivi la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté avant de les rassurer que la solidarité nationale continuera de se manifester.

Les dégâts corporels et matériels sont importants, selon la ministre. C’est pourquoi Myss Belmonde Dogo a particulièrement porté son attention sur les blessés et aux autres victimes faits par la tornade : « Je pense à cette maman de 60 ans, ATSE Cho Henriette, blessée alors qu’elle tentait d’échapper à la violence du vent. Je pense à cette autre maman, BOSSON Ettien Appoline, elle, également blessée pendant qu’elle était tranquillement chez elle. Que dire de tous ces enfants, nos enfants, privés momentanément d’école par la faute des vicissitudes de la nature. », avait-elle révélé.

La solidarité du gouvernement s’est également exprimée en dons de vivres, non vivres et en numéraires d’un montant global de 15.510.000 FCFA qui ont été remis aux victimes et populations rendues vulnérables du fait du passage de la tornade. Les dons en vivres étaient composés de 93 sacs de riz, 20 cartons d’huile, 21 cartons de concentrés de tomate, 8 cartons de pâtes alimentaires, 04 sacs de sucre, 03 cartons de conserves de sardine, 20 cartons de savons, 150 kits scolaires, 95 nattes à coucher et des matelas. Le tout d’une valeur de plus de 6 millions de FCFA.

Pour les dons en numéraire, les deux personnes blessées ont reçu une somme de 500.000 FCFA ; 7.000.000 FCFA ont été destinés à l’ensemble des personnes sinistrées et les 20 familles d’accueil ont bénéficié d’un montant de 1.500.000 FCFA et plus de 500.000 FCFA pour toutes les couches de la population d’Abongoua.

Au nom des populations d’Abongoua, le Député-Maire du Département de Yakassé-Attobrou n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude au geste de solidarité du Gouvernement auprès des victimes qui depuis la survenue de ce sinistre, étaient plongées dans le désarroi. « Madame la Ministre, soyez-en remercié, car votre visite restera en chacun de nous comme un souvenir de solidarité nationale mémorable. Merci pour ce grand et inoubliable soutien qui nous donne l’opportunité de toujours croire en notre pays, à travers son programme de Gouvernement : La Côte d’Ivoire Solidaire » a reconnu Adopo Yapo François.

Ce même sentiment a été traduit par Assi Augustin, porte-parole des sinistrés. « Votre geste patriotique démontre que le Gouvernement veille sur toute sa vaillante population » a-t-il ajouté.

Cette tornade du 26 février dernier a fait deux femmes blessées et décoiffé des salles de classes, infrastructures scolaires, commerces et une centaine d’habitations. La catastrophe a provoqué le déplacement de 91 familles qui ont été accueillies par 20 autres familles.