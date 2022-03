Dr Ama Welborn: " Se masturber peut rendre une personne stérile"

Dr Ama Welborn, président directeur général de la Fondation Christy International, a animé une conférence, jeudi 17 mars 2022 au siège de ladite fondation à Cocody. Il a fait des révélations assez troublantes sur la masturbation.

Dr Ama Welborn a révélé, jeudi, lors d’une conférence à Cocody, que la masturbation peut avoir des effets néfastes dans la vie d’un individu, tant sur le plan spirituel que sur le plan scientifique. ‘’Spirituellement, c’est un péché, que ça soit chez l’homme comme chez la femme, c’est un péché (…) A partir du moment où vous commencez à vous masturber, vous n’êtes plus seuls, vous êtes avec un esprit des eaux, et cet esprit s’incarne et prend la place de votre conjoint. Si vous êtes marié, vous n’aimerez plus votre femme; si vous n’êtes pas marié, vous n’aurez plus envie d’une femme‘’, a indiqué Dr Ama Welborn qui se présente comme un spécialiste de l’infertilité du couple.

Sur le plan scientifique, le président directeur général de la Fondation Christy International fait savoir que la masturbation peut entrainer la stérilité d’une personne. ‘’La masturbation peut avoir des conséquences à court terme et à long terme (…) A chaque éjaculation, tu es en train de perdre 2 ou 3 enfants (…) Le moment viendra où tu auras envie de faire des enfants, il ne faut pas s’étonner que tu sois stérile, parce que tout ce qui est bon, est sorti…Donc c’est dangereux… j’ai rencontré des personnes qui ont commencé à se masturber très jeunes mais qui sont finalement devenus stériles (…) je vous déconseille donc la masturbation", a-t-il lancé.

Poursuivant, Dr Ama Welborn a annoncé une série de conférences autour du thème ‘’ Infertilité du couple, ce que dit la parole de Dieu‘’. La première conférence aura lieu le samedi 26 mars 2022 au Centre de prédication évangélique (Cpe) à Cocody.