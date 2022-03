FIF - Miss: Didier Drogba et Olivia Yacé, deux fiertés ivoiriennes

L’artiste Coupé décalé, Dj Lewis a fait une comparaison entre l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, et la belle Olivia Yacé, après le sacre de celle-ci en qualité de deuxième dauphine à Miss Monde.

Dj Lewis: ‘’À nos yeux, tu (Olivia Yacé) deviens comme Drogba"

La belle Olivia Yacé a fait honneur à la Côte d’Ivoire lors de la finale du concours Miss Monde qui a eu lieu le 16 mars 2022 à Porto Rico. En effet, la reine de la beauté ivoirienne a décroché la place de 2e dauphine, ce qui signifie qu’elle fait partie du TOP 3 des plus belles femmes du monde. Depuis l'existence de ce concours en 1951, c'est la toute première fois qu'une Ivoirienne, et même une africaine francophone atteint ce niveau de la compétition.

Depuis lors, Olivia Yacé reçoit de nombreux messages de félicitations dont celui de Dj Lewis qui la comparée à l’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba. ‘’OLIVIA YACÉ devient comme DIDIER DROGBA. Parfois, le professionnalisme, le talent ne suffisent pas pour gagner une compétition. Mais certaines personnes s'illustrent de manière exceptionnelle et hissent au plus haut sommet le nom de leur pays. C'est le cas aujourd'hui pour Olivia Yacé. À nos yeux, tu deviens comme DROGBA. Merci d'avoir brandi aussi dignement le drapeau Ivoirien, nous sommes fiers de toi. Et comme DROGBA, tu resteras à jamais gravée dans les archives mondiales de vos disciplines respectives et dans les mémoires‘’, a écrit Dj Lewis sur sa page Facebook.

Un avis partagé par les fans de l’artiste. ‘’ Tu as tout dit mon artiste. Comme on le dit souvent en Côte d'Ivoire, elle est "Drogba, femme", a commenté un internaute, quand un autre écrivait: '' Didier Drogba sera le président de la Fif, Olivia Yacé sera la présidente du COMICI".