Le message d'Olivia Yacé, Miss Côte d’Ivoire, à la Miss Monde Karolina

"Belle et intelligente", tels sont les qualificatifs bien choisis par Miss Côte d’Ivoire, Olivia Yacé, pour féliciter la nouvelle Miss monde, la Polonaise Karolina Bielawska, élue reine de beauté au terme du concours Miss World 2022, jeudi à Porto Rico.

Miss Côte d’Ivoire félicite Miss Monde et dit merci à l’Afrique multiculturelle pour son soutien

Après une aventure historique à Miss Monde, Olivia Yacé, Miss Côte d’Ivoire, adresse ses vifs remerciements à ses compatriotes, à l’Afrique multiculturelle et à son impérial staff non sans souhaiter “le meilleur à la belle et intelligente nouvelle miss monde Karolina Bielawska”.

Ci-dessous le libellé de son message publé sur sa page Facebook ce vendredi

“Le Concours Miss Monde vient de connaître son épilogue avec ma désignation le 16 mars courant, comme deuxième dauphine de ce prestigieux Concours et comme Miss Monde Afrique, au cours de la soirée de Gala de ce jour, 17 mars.

Après ce résultat fort encourageant, je voudrais d'abord rendre gloire à DIEU et lui dire MERCI, lui qui permet toute chose.

Je voudrais ensuite exprimer ma profonde gratitude et mes remerciements à son S.E.M le Président de la République et à la Première Dame et Marraine, pour leur soutien matériel et moral.

J'associe à cette gratitude et à ces remerciements , Monsieur le Premier Ministre, les Présidents d'Institution, le Gouvernement, les anciens Présidents de la République et les anciennes Premières Dames , les leaders politiques, les élus, les Guides réligieux et tous ceux qui se sont mobilisés dans la prière, le peuple ivoirien, la diaspora ivoirienne, ma mère, mon père et toute ma famille, mes amis, les leaders d'opinion dans leur diversité, mon Fan club, les soeurs et frères d'Afrique et de la diaspora africaine, les amis de la Côte d'Ivoire, les sponsors, la Presse et les Médiasl, pour leur indéfectible soutien.

Au COMICI, avec à sa tête son Président, dont le dynamisme à permis le rayonnement international et la notoriété du Concours Miss Côte d’Ivoire, j'exprime ma profonde reconnaissance pour son soutien et son accompagnement tout au long de cette aventure historique.

Je ne saurais oublier toutes celles et tous ceux que je n'ai pu nommément citer et dont l'apport a été précieux tout au long de cette belle expérience.

Une mention spéciale au peuple ivoirien, dans sa diversité politique, religieuse, culturelle et sociologique, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, en passant par le Centre, pour sa mobilisation exceptionnelle autour de ma candidature.

A toutes et à tous, infiniment merci, et à très bientôt en Côte d'Ivoire.

félicitations et tout le meilleur à notre belle et intelligente nouvelle miss monde Karolina Bielawska.

Votre Olivia, depuis San Juan, Puerto Rico”