FIF : Georges Benson en campagne pour Didier Drogba

Candidat à la présidence de la FIF (Fédération ivoirienne de football), Didier Drogba vient d’enregistrer un soutien de taille. En effet, Georges Tai Benson, ancienne figure de l’audiovisuel en Côte d’Ivoire, s’est officiellement mis en campagne pour l’ex-capitaine des Éléphants.

Élection à la FIF : Georges Benson soutient officiellement Didier Drogba

Le prochain président de la FIF n’est pas encore connu. L’élection du futur patron de la Fédération ivoirienne de football suscite de vives tensions en Côte d’Ivoire. Pour sa part, Georges Tai Benson a fait le choix de porter son choix sur le candidat Didier Drogba.

En effet, l’ancien animateur vedette de la RTI a pris fait et cause pour l’ex-joueur de Chelsea FC. "Dans la bataille qui fait rage actuellement pour la même élection, une intention de candidature, une seule, a créé un tsunami dans le pays, emportant des personnes, des groupes et associations de tous genres, tous grenouillant dans la mare aux eaux nauséabondes de la sphère FOOTBALL", a écrit GTB le Boss sur son compte Facebook.

L’ancien producteur d’Alpha Blondy se présente comme le "défendeur" de Didier Drogba et de son projet-programme renaissance. Il a expliqué que le candidat à la FIF s’est déplacé à son domicile pour lui présenter son projet. "Pendant une semaine, il me l'a laissé lire et découvrir. Il est ensuite revenu à la maison et avec deux autres membres de son équipe, nous avons, à quatre, décrypté mes remarques et propositions. pendant ces sÉances, M.Drogba s'est montré d'une telle humilité, d'une accessibilité sans limite, qui m'ont gêné", a poursuivi Georges Benson.

Ce fervent supporter de Didier Drogba a affirmé qu’à l’ouverture de la campagne, sans faux-fuyant, il tiendra un magazine radio télé et numérique pour soutenir ouvertement avec des arguments tirés du projet renaissance. Et ce, malgré "tous les bruits et tintamarres", assure Georges Benson.