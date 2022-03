Election FIF : Didier Drogba à ses adversaires "Il y a une vie après cette élection"

Didier Drogba, candidat à l'élection du président de la FIF, a adressé un message d'apaisement à ses détracteurs auteurs de déclarations inamicales.

L'ancien attaquant et capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, a essayé de désamorcer la bombe de la division qui entoure le processus électoral à la FIF (Fédération Ivoirienne de Football). Alors qui subit des attaques de la part de plusieurs de ses anciens coéquipiers de la sélection de Côte d'Ivoire, ces derniers étant supporters de ses adversaires dans cette course à la présidence de la FIF, la légende de Chelsea a calmé le jeu dans un message publié sur sa page Facebook.

"Je découvre avec beaucoup de peine les vidéos et messages qui se diffusent sur la toile. Il est malheureux que le débat sorte du cadre des élections. Il n’y a pas de sujet de « personne »!!!! Tous les anciens coéquipiers demeurent mes frères et amis. Les autres candidats également. Il y a une vie après cette élection. Restons respectueux et concentrés. N’ALIMENTONS PAS LA HAINE ET LA VIOLENCE !!!!!! MA CANDIDATURE EST CELLE DU RASSEMBLEMENT, PAS DE LA DIVISION!!! Nous sommes tous IVOIRIENS, nous souhaitons tous nous rassembler autour des valeurs du football ivoirien et de sa « RENAISSANCE ». Je ne cautionne pas du tout l’état d’esprit de jugement et condamne toute personne qui en mon nom ou au nom de ma candidature sèmera la discorde! Merci, On est ensemble!!"