BURIDA : Vagondo offre 100 cartes de membres aux artistes Dan

L’Association des artistes Dan de Côte d’Ivoire (AADCI) honorée par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé; ce cadre de la Région du Tonkpi leur a fait don de 100 cartes de membres du bureau ivoirien des droits d’auteurs (Burida).

Région du Tonkpi : Le ministre Vagondo Diomandé rapproche les artistes Dan du Burida

A l’occasion d’une cérémonie de présentation de vœux des artistes Dan au ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le général de Corps d’armée Diomandé Vagondo, le samedi 21 février 2022 à l’espace Diamba à Yopougon, il avait en effet, promis d’offrir gracieusement 100 cartes de membres de Burida à 100 artistes du Tonkpi, rappelle-t-on. Au cours d’une rencontre mercredi 16 mars 2022 à son cabinet politique à Abidjan, M. Vagondo a acté cette promesse. La rencontre a eu lieu en présence des honorables Gonto Pélagie, Magloire Danin Guei et Aboubakary Coulibaly.

De trois représentants des artistes Dan, le président de l’Association des artistes Dan de Côte d’Ivoire (AADCI), Danny Bleu, et Dame Koué et Diko Constant, deux représentants du Burida, notamment le coordonnateur qualité et stratégie de développement, Kévin Koffi et le directeur de la documentation, Adou Ehui Ernest. Un comité de suivi et de gestion des dons a été mis en place composé des représentants du Burida, des artistes membres de l’AADCI, et du cabinet politique du ministre Vagondo Diomandé veillera à la réalisation effective de ce projet.

Les 100 cartes de membres de Burida seront offertes aux artistes Dan par le ministre lors d’un concert géant dans le Tonkpi.

Vagondo Diomandé avait appelé les populations et cadres du Tonpki (Ouest) à l’union et à éviter les « querelles inutiles » pour se mettre au service du développement de la région, à l’occasion de la cérémonie de vœux à son endroit en février. « Unissons-nous comme un seul homme. On a trop dormi sous nos querelles et divisions inutiles qui ne sont pas profitable à la région », avait-il lancé.

Le président de l’AADCI, Dani Bleu, et le porte-parole des mutuelles de développements du Tonpki, Boumi Georges, avaient exprimé leurs gratitudes à Vagondo Diomandé, « nouvel espoir delà région », qui, selon eux, « contribue énormément dans la discrétion à la réalisation de nombreux projets et actions de développement dans la région.