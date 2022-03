Élection à la FIF: La vérité sur les propos de Claude Leroy sur Drogba

Voici toute la vérité sur les propos attribués au technicien français Claude Leroy concernant la proximité de Didier Drogba avec les dirigeants de clubs ivoiriens.

Malick Traoré: "Claude Leroy n'a pas fait une comparaison entre Didier Drogba et M. Diabaté"

" Il faut le dire: Didier Drogba n'a aucune proximité avec les dirigeants du football local contrairement à son adversaire M. DIABATÉ et cette obsession de la FIFA à vouloir l'imposer pourrait fragiliser la cohésion du football de ce beau pays". Tels sont les propos attribués au technicien français Claude Leroy qui fait également office de consultant pour la chaîne Canal plus Sport.

Des propos abondamment relayés sur les réseaux sociaux et qui ont été fort appréciés par les détracteurs de l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Sur sa page Facebook, le journaliste ivoirien Adamah Khalil, proche de Didier Drogba, a démenti ces propos. ''Prière faire attention. Le coach Claude Le Roy, par ailleurs Consultant pour la chaîne Canal+, n'a pas tenu ces propos ( relayés sur la toile). En ces temps de Fakenews, il est important de ne pas recopier des informations erronées'', a-t-il écrit.

De plus, le journaliste Malick Traoré, présentateur de l'émission où intervient Claude Leroy, a également démenti ces propos. ''Depuis 48 heures, je lis un peu partout que Claude Leroy aurait fait une comparaison entre Didier Drogba et « M. Diabaté » sur la question de leur proximité avec le football Ivoirien et ses dirigeants. Sachant que la dernière émission à laquelle Claude a participé sur Canal Plus Sport est celle des « Grandes Bouches » lundi dernier, que j’animais (...) je me permets de répondre à cette information qui est TOTALEMENT FAUSSE. Bonne semaine'', a posté Malick Traoré.